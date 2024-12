Părintele adoptiv al lui Mickey Mouse

Walt Disney s-a născut în ziua de 5 decembrie 1901 la Chicago într-o familie de fermieri care nu avuseseră succes în Canada, mutându-se în S.U.A. În toamna anului 1917 Walt începe să studieze la “McKingsley High School”şi să facă la seral unele cursurila “Institutul de Artă”din Chicago. De atunci el se remarca prin talentul desenului, colaborând cu reclame la anumite ziare, reviste şi cinematografe. Când Disney a sosit la Los Angeles singura sa “avere” era compusă din 40 de dolari în buzunar şi un desen neterminat ţinut într-o mică servietă. După repetate eşecuri la diferite studiouri cinematografice Disney a decis să se întoarcă în zona animaţiei: şi-a improvizat primul studio într-un garaj al unchiului său din Hollywood; a trimis un desen nefinalizat către distribuitorul din New York şi acesta i-a răspuns afirmativ dorind chiar să colaboreze cu dânsul pentru unele filme artistice combinate cu elemente de animaţie. În anul 1925 Disney a angajat o tânără numită Lillian Bounds pentru departamentul de colorat şi imprimare cu cerneală care i-a devenit secretara personală peste câteva luni.

Strălucita “Epocă Disney” a fost inaugurată de eroul incontestabil al tuturor filmelor de animaţie, Mickey Mouse – un şoricel simpatic, îmbrăcat în pantaloni roşii, mănuşi albe şi pantofi mari şi galbeni; de obicei el apărea împreună cu iubita sa Minnie Mouse şi cu cei trei amici: răţoiul Donald, câinele de companie Pluto şi câinele antropomorfic Goofy/Prostănacul.

Între aforismele lui Walt Disney am găsit două ce merită a fi evocate în acest context: *“Îl iubesc pe Mickey Mouse mai mult decât pe oricare femeie pe care am cunoscut-o vreodată.”; *“Sper doar să nu pierdem din vedere un singur lucru: că totul a început cu un şoarece.”. Primul scurt-metraj cu Mickey Mouse, Plane Crazy a apărut în anul 1928 şi, la fel ca majoritatea filmelor din acea perioadă, era un film mut, întregul farmec revenind desenelor. Neidentificând un distribuitor pentru filmul respectiv şi pentru continuarea sa The Gallopin’ Gaucho, Disney a creat un alt scurt-metraj cu sunet şi cu acelaşi personaj central, intitulat Steamboat Willie care a înregistrat un succes deosebit în rândul spectatorilor americani de diferite vârste. Însuşi Walt Disney “a împrumutat” propria voce lui Mickey Mouse şi Minnie Mouse, ceea ce a continuat fără nicio întrerupere până în 1946. Primele seriale cu Mickey Mouse au fost realizate în anul 1929 începând cu serialul muzical Silly Symphonies. Serialele lui Disney au devenit color în 1935 şi tot atunci au început să apară personaje celebre printre care Donald Duck, Pluto şi Goofy. În 1932 lui Walt Disney i se decernează un premiu special din partea “Academiei de Film” pentru crearea lui Mickey Mouse.

Basmele l-au fascinat pe Walt Disney şi l-au convins că acestea pot fi aduse în lumea desenelor animate. Voi începe cu istoria adevărată a basmului Snow White and the Seven Dwarfs/Albă ca Zăpada şi cei Şapte Pitici. Viitoarea capodoperă a ecranelor a intrat în producţie din 1935 până la mijlocul lui 1937 când studioul său a rămas fără fondurile necesare; totuşi, el a reuşit să facă un împrumut substanţial la “Bank of America” şi să încheie filmul a cărui premieră a avut loc la 21 decembrie 1937 la “Carthay Circle Theatre” din Los Angeles/California. Acest film de animaţie în culori a devenit un mare succes generând peste 8 milioane de dolari (echivalentul actual pentru 98 de milioane de dolari americani). Şirul poveştilor animate în limba engleză a continuat cu: Pinocchio; Alice in Wonderland/Alice în Ţara Minunilor; Cinderella/Cenuşăreasa; Peter Pan; Sleeping Beauty/Frumoasa din Pădurea Adormită; Fantasia; One Hundred and One Dalmatians/101 Dalmaţieni; The Sword in the Stone/Sabia din piatră.În acelaşi stil au apărut numeroase creaţii cinematografice de notorietate care au cucerit spectatorii din lumea întreagă confirmând ceea ce s-a numit “Disney Renaissance”: Bambi; Dumbo; Saludos, amigos!; Lady and the Trump/Doamna şi vagabondul; Pisicile aristocrate; Cartea junglei; Frumoasa şi bestia; Aladin etc.

Muzica a fost o componentă esenţială a mesajelor transmise spectatorilor prin intermediul animaţiei. Se ştie că Disney l-a angajat pe compozitorul şi aranjorul profesionist Carl Stalling (1891-1972) cu care a dezvoltat o cooperare rodnică de-a lungul anilor. Profunda sincronizare între partitura muzicală şi mişcările personajelor în virtutea acestei strânse colaborări a fost denumită în lumea criticilor americani de film “Mickey Mousing”.

La finele anilor ’40 ai secolului trecut – când se afla într-o călătorie de afaceri la Chicago – Disney a desenat o serie de schiţe pentru un parc de distracţii unde copiii şi părinţii lor să se poată distra împreună. Ulterior el a extins şi concretizat acest proiect timp de cinci ani denumindu-l “Disneyland”; a înfiinţat o diviziune a companiei sale (W.E.D. Enterprises) desemnată să proiecteze acel parc. La 17 iulie 1955 Disneylanda văzut lumina zilei la Anaheim, California/S.U.A. Walt Disney a semnat atunci o “Dedicaţie”pe care am preferat să o prezint în limba engleză pentru frumuseţea sa: “To all who come to this happy place: Welcome! Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past and youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams and the hard facts that created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world.”.

Ultimele cuvinte ale “Dedicaţiei” lui Disney au avut ecou. Astfel în aprilie 1992 s-a inaugurat Disneyland Paris la Marne-la-Vallée, o localitate turistică aflată la 32 de kilometri de Capitala Franţei. Cu acel prilej filosoful francez Michel Serres, profesor la Universităţile “Sorbona” din Paris şi “Stanford” din California declara presei pariziene: “Nu America este cea care ne invadează. Noi suntem cei care o adorăm, care adoptăm stilurile sale şi înainte de toate cuvintele sale.”. Parcuri similare de distracţii sub semnul nemuritorului Mickey Mouse au fost organizate la Frankfurt, Londra, Milano, Tokyo şi în diferite zone din S.U.A.

Am învăţat multe din cugetările marelui creator. Iată câteva dintre acestea: *“Înaintăm, deschidem noi uşi, realizăm lucruri noi fiindcă suntem curioşi şi curiozitatea ne conduce pe căi noi.”; *“Mintea copiilor noştri este cea mai mare resursă naturală.”; *“Care este diferenţa dintre un vis şi realizarea lui? O dată din calendar.”; *“Dintre toate invenţiile noastre pentru comunicarea în masă pozele încă vorbesc o limbă universal înţeleasă.”; *“Găseşte o idee bună şi rămâi la ea. Urmeaz-o şi lucrează la ea până când va fi aşa cum trebuie!”; *“Toate visele se vor împlini dacă avem curajul să le urmăm.”; *“Adulţii sunt doar copiii care au crescut.”; *“Când eşti curios găseşti multe lucruri interesante de făcut.”; *“Cea mai bună cale de a începe un lucru este să renunţăm la vorbe şi să trecem la fapte.”; *“Când crezi într-un lucru trebuie să crezi în el în toate felurile, implicit şi indiscutabil.”; *“Fii sigur că poţi şi jumătate de drum este parcurs.”; *“Există mai multe comori în cărţi decât în toate bogăţiile piraţilor din «Insula Comorilor».”.

În volumul meu “Gânduri printre cuvinte”/2016 un loc binemeritat revine maestrului Walt Disney prin aceste însemnări: “«101 Dalmaţieni» – un număr fără soţ, dar însoţit de inegalabilul Disney.”; “După întâlnirea cu cei şapte pitici foarte mici, Albă ca Zăpada a avut norocul de a-l întâlni pe marele Disney.”; “Datorită lui Walt Disney un simpatic răţoi pe nume Donald se poate acum răţoi la orice vulpe fără nicio teamă.”; “Mickey Mouse – un şoricel invidiat de toţi pisoii lumii de ieri, de azi şi de mâine.”.

La 15 decembrie 1966 se stingea din viaţă Walt Disney, dar operele sale nu se vor stinge niciodată spre bucuria copiilor şi a celor care au fost cândva copii.

Cred că ar merita instituirea unei distincţii “Walt Disney” spre a fi acordată celor mai valoroase filme de desene animate consacrând astfel aportul semnificativ al maestrului american la crearea şi promovarea animaţiei cinematografice universale.

Autor Dan Mihai Bârliba