(VIDEO) Program INSPIRE Cinema Craiova Mercur 6 – 12 decembrie

A Sudden Case of Christmas

Vineri până Joi 17:40

Animal Tales of Christmas Magic DUB

Vineri, Luni pana Joi 12:00; 13:40 Sambata, Duminica 12:00

Cei trei purcelusi

Duminica 11:30

Casatoria

Vineri 18:35; 19:30; 20:45; 21:30 Sambata pana Miercuri 16:30; 18:35; 19:30; 20:45; 21:30 Joi 16:30; 18:35; 19:30; 21:30

Conclave

Vineri pana Joi 15:10

Dancing Queen DUB

Vineri, Luni pana Joi 12:40; 14:50; 17:00 Sambata, Duminica 12:40; 14:50

Die Theorie von Allem

Vineri pana Joi 15:35

Gladiator II

Vineri pana Miercuri 18:00; 21:00 Joi 18:00

Heretic

Vineri pana Joi 19:10

Kraven the Hunter AV

Joi 21:00

Moana 2 3D DUB

Vineri 11:50; 14:00; 16:30 Sambata panaJoi 11:50; 14:00

Moartea în vacanță

Vineri pana Joi 22:00

Moromeții

Vineri pana Joi 19:45

Niko Beyond the Northern Lights DUB 2D

Vineri pana Joi 12:20; 13:00; 14:20

RM: Right People, Wrong Place AV

Sambata, Duminica 17:00

SuperKlaus DUB AV

Sambata, Duminica 13:35

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim AV

Joi 20:50

Transilvanian Ninja

Vineri pana Joi 21:45

Wicked 3D

Vineri pana Joi 16:15

www.inspirecinema.ro