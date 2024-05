Festivalul de animație japoneză IZANAGI la Cinematograful Patria din Craiova

Festivalul de animație japoneză IZANAGI a pornit al doilea maraton al anului în cinci cinematografe din țară, cu o nouă ediție retrospectivă.

În acest weekend festivalul va poposi la Ciematograful Patria din Craiova. Iubitorii de cultură japoneză se pot bucura de cele mai populare titluri ale edițiilor de până acum. Printre filmele care au umplut sălile se vor număra Akira, Grave of the Fireflies și Your Name.

IZANAGI – Japanese Film Festival a început în 2019 cu scopul de a aduce pe marile ecrane filme anime și s-a bucurat de un succes masiv atât în București, cât și în celelalte orașe din țară, cu numeroase proiecții sold-out și peste 7500 de spectatori în 2023 și peste 5500 de spectatori în martie 2024. Festivalul urmărește explorarea și înțelegerea culturii japoneze și deschiderea unor noi perspective despre film și despre alte forme de artă, focalizându-se pe fenomenul manga-anime și impactul său asupra lumii.

Filme vor introduce publicul în imaginarul japonez

Printre filmele care vor rula se numără:

Akira (1988, r. Katsuhiro Ōtomo)

A Silent Voice / Koe no Katachi (2016, r. Naoko Yamada)

Ghost in the Shell (1995, r. Mamoru Oshii)

Grave of the Fireflies / Hotaru no haka (1988, r. Isao Takahata)

Nausicaä of the Valley of the Wind / Kaze no Tani no Nausicaä (1984, r. Hayao Miyazaki)

Spirited Away / Sen to Chihiro no Kamikakushi (2001, r. Hayao Miyazaki)

Your Name / Kimi no Na wa (2016, r. Makoto Shinkai).

Pornind de la război și distopii, până la spiritualitate și iubire, edițiile de până acum au explorat sensibilitatea și imaginația japoneză pe mai multe planuri. Filmele din selecția retrospectivei sunt simbolice atât pentru tema reprezentată, cât și pentru atitudinea japoneză față de diferitele aspecte ale vieții. Următoarele filme vor introduce publicul în imaginarul japonez și-l va purta prin lumi pe cât de diverse, pe atât de fascinante.

Biletele sunt disponibile acum pe site-ul festivalului: www.izanagi.ro

