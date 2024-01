(VIDEO) Program INSPIRECinema Craiova VIP Electroputere 26 Ianuarie – 01 Februarie

Argylle 2D / MX4D Avanpremiera

Regia: Matthew Vaughn

Cu: Henry Cavill, Dua Lipa, Samuel L. Jackson, John Cena, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 144 min

Rating: AP 12

Argylle (Henry Cavill), spion de talie mondială care suferă de amnezie, este manipulat să creadă ca e de fapt un romancier de succes, autor de cărți cu spioni. Pe măsură ce începe sa-și recapete amintirile și abilitățile, bărbatul pornește pe calea răzbunării împotriva organizației obscure pentru care a lucrat.

2D: Miercuri, Joi 20:30

MX4D: Miercuri, Joi 18:50

The Inseparables / Inseparabilii Avanpremiera

Regia: Jeremy Degruson

Cu: Monica Young, Danny Fehsenfeld, Olivier Paris, Dakota West

Gen Film: Animatie

Durată: 95 min

Rating: AG

Când luminile se sting în vechiul teatru din Central Park, marionetele prind viață. Printre ele se află Don, care s-a săturat să facă pe bufonul zi de zi. El visează să fie măcar o dată un erou adevărat și își face curaj să se aventureze în afara teatrului, pentru a descoperi lumea cea mare și a trăi viața așa cum dorește. Pe drum, îl întâlnește pe DJ Doggie Dog, un animal de pluș abandonat, care visează să devină star rap. Este începutul unei mari aventuri în inima New York-ului, la capătul căreia visurile trebuie să se transforme în realitate: chiar și cele mai mici personaje pot juca roluri de eroi!

Dublat: Sambata, Duminica 12:15

Sambata 13:55

Pinocchio

Cu: Victor Bucur, Marius Burcea, Daniel Burcea

Gen Film: Teatru

Durată: 48 min

Rating: AG

Celebra poveste a lui Pinocchio este cunoscuta si iubita de copiii din intreaga lume. Micii spectatori sunt invitati sa redescopere povestea scrisa de Carlo Collodi, intr-un spectacol muzical cu papusi si marionete, antrenant si educativ.

Duminica 11:30

Miller’s Girl/ Preferata lui Miller

Regia: David Ayer

Cu: Jason Statham, Josh Hutcherson, Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 110 min

Rating: N 15

“Beekeper” este un agent ultra-secret solicitat doar în cazuri extreme, când orice altă variantă de a soluționa urgențele naționale dă greș. După o lungă pauză din organizația „Beekeepers”, Adam Clay (Jason Statham) descoperă întâmplător o conspirație care ajunge până la cel mai înalt nivel al guvernului. Hotărât să extermine corupția prin orice mijloace, Clay decide să acționeze pe cont propriu și nici cele mai performante mecanisme de siguranță nu îl pot opri să își ducă la îndeplinire planul său de a face dreptate.

Vineri pana Duminica 15:35; 17:35; 21:50

Luni, Marti 15:35; 17:35; 19:45; 21:50

Miercuri, Joi 15:15; 17:35; 19:45; 21:50

Perfect Days / Zile perfecte

Regia: Wim Wenders

Cu: Yumi Asô, Tokio Emoto, Tomokazu Miura, Arisa Nakano, Sayuri Ishikawa

Gen Film: Drama

Durată: 128 min

Rating: AP12

Fiecare zi din viața noastră poate fi perfectă, dacă vedem micile bucurii care ne înconjoară. Asta ne arată Hirayama, un om pe deplin mulțumit cu viața sa simplă ca îngrijitor al toaletelor din Tokio. În afara rutinei sale riguroase de zi cu zi, se bucură de pasiunea lui pentru muzică și literatură. Iubește copacii și uneori îi fotografiază. Însă o serie de întâmplări neașteptate vor dezvălui treptat mai multe despre trecutul său…

Vineri pana Marti 20:30

Miercuri, Joi 17:50

Familiar

Regia: Călin Peter Netzer

Cu: Emanuel Pârvu, Iulia Lumânare, Ana Ciontea, Adrian Titieni

Gen Film: Drama

Durată: 105 min

Rating: AP12

Dragoș, un regizor român, decide să facă un film despre emigrarea familiei sale în Germania în anii ’80. Dragoș investighează emigrarea, care s-a realizat în condiții suspecte, cu ajutorul fostei sale iubite, Ilinca. Colaborarea îi apropie pe cei doi, dar complică relația lui Dragoș cu logodnica lui. Pe măsură ce acesta se adâncește în trecutul familiei sale, secrete ies la iveală, ducând la dezvăluiri despre legături surprinzătoare cu Securitatea și relația lui Dragoș cu părinții lui se degradează treptat, în ciuda dorinței lui de a folosi acest film pentru a vindeca vechi răni.

Vineri pana Duminica 19:35

Avram Iancu împotriva imperiului

Regia: Neagu Theo Thorn

Cu: Horia Fedorca, Kata Pánczél, Paula Hrisu, Alin Panc

Gen Film: Drama, Istoric

Durată: 74 min

Rating: AP12

1848 – În plină revoluție în Transilvania, moții răspund chemării lui Avram Iancu de a apăra Munții Apuseni, care se transformă într-o fortăreață. Legiunile de români resping atacurile armatei răsculaților maghiari. Deși slab echipați și fără o pregătire militară sistematizată, românii sunt dispuși la sacrificiu, însuflețiți de personalitatea lui Avram Iancu, avocatul devenit Crăișorul Munților.

Vineri pana Marti 18:50

Klaus & Barroso Avanpremiera

Regia: Bogdan Theodor Olteanu

Cu: Cosmin Micutzu Nedelcu, Adrian Nicolae, Șerban Pavlu

Gen Film: Comedie

Durată: 92 min

Rating: AP 12

Un barman combinator trebuie să achite urgent o datorie. Își convinge fratele, un bodyguard iute la mânie, să organizeze împreună o petrecere a burlacilor, fără știrea patronilor clubului în care lucrează. Dar minciunile ies repede la iveală și în club se dezlănțuie haosul. Pot două iubiri imposibile și un strop de onestitate să îi salveze?

Vineri pana Marti 14:15; 16:25; 18:35

Miercuri, Joi 14:45; 16:40; 18:35

Superpietonii Zurli Avanpremiera

Regia: Cătălin Dascălu, Mirela Retegan

Cu: Mirela Retegan, Vero Căliman, Răzvan Marina, Ionuț Varodi, Eduard Zănoagă

Gen Film: Familie

Durată: 106 min

Rating: AG

Fetița Zurli, Lulu, Mulțumesc, Vrăjimaturica, Truli, și Tanti Prezentatoarea, adică Gașca Zurli, sunt chemați de către președintele țării să salveze situația atunci când vrăjitoarea Tura Vura concepe un plan malefic pentru a destabiliza ordinea și a aduce haosul în oraș, răpind-o pe zebra Tony, cea care ține sub control circulația rutieră.

Vineri, Luni, Marti 12:55; 14:45

Sambata, Duminica 14:45; Miercuri, Joi 11:50; 13:40

Just Super / Chiar super

Regia: Rasmus A. Sivertsen, Jean-Luc Julien

Cu: Todd Bishop Monrad Vistven, Hennika Huuse, Johannes Kjærnes

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 81 min

Rating: AG

Hedvig are 11 ani, este pasionată de gaming și trece prin schimbări spectaculoase când este nevoită să-și înlocuiască tatăl în rolul de supererou al orașului mult mai devreme decât se aștepta. Cea care o va ajuta pe Hedvig să facă față situației și să găsească o soluție care să-i dea încredere în forțele sale este bunica fetei. Împreună, cele două vor face o echipă care va duce mai departe moștenirea familiei.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 11:30

Sambata, Duminica 11:40

Ferrari

Regia: Michael Mann

Cu: Adam Driver, Shailene Woodley, Penélope Cruz, Sarah Gadon, Jack O’Connell

Gen Film: Biografic, Drama, Istoric

Durată: 135 min

Rating: N 15

Este vara anului 1957. Dincolo de spectacolul de Formula 1, fostul pilot, Enzo Ferrari, este în plină criză. Acum zece ani, împreună cu soția sa, Laura, a construit o fabrică de la zero, aflată la momentul actual în pragul falimentului. Căsnicia lor volatilă a fost afectată de moartea unuia dintre fii, Dino, cu un an mai devreme, și de acceptarea relației celui de-al doilea fiu, Piero, cu Lina Lardi. Între timp, pasiunea sa pentru victorie îl determină să mizeze pe o singură cursă periculoasă de 1.000 de mile prin Italia, Mille Miglia.

Vineri pana Joi 18:20

Tati part-time

Regia: Letiția Roșculeț

Cu: Alex Bogdan, Eva Măruță

Gen Film: Comedie

Durată: 103 min

Rating: AP 12

Iustin (Alex Bogdan) este avocat, însă visul lui carieristic pentru care a facut aproape orice compromis necesar este pus în pericol odată cu apariția Mayei (Eva Măruță), fina lui de 8 ani, de care află intempestiv că trebuie sa aibă grijă, deși nu se pricepe deloc cu copiii. Viața lui Iustin este dată peste cap, însa nici Maya nu este încântată de noul ei „tati part-time”. Va face față Iustin la acest nou tip de parentig gentil de care nu are idee cu ce se mănâncă?

Vineri pana Marti 12:45; 15:00; 17:10; 18:05; 19:15

Miercuri, Joi 12:30; 15:00; 17:10; 18:05; 19:15

Night Swim / Ape blestemate MX4D

Regia: Bryce McGuire

Cu: Kerry Condon, Wyatt Russell, Amélie Hoeferle, Gavin Warren

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 94 min

Rating: N 15

Bazat pe scurtmetrajul din 2014 al lui Rod Blackhurst și Bryce McGuire, filmul spune povestea lui Ray Waller (Wyatt Russell), un jucător de baseball care e forțat să se retragă din cauza unei boli degenerative și care se mută într-o casă nouă cu soția sa, Eve (Kerry Condon), fiica adolescentă Izzy și fiul cel mic, Elliot.

Sperând în secret să se întoarcă la baseball-ul profesionist, Ray o convinge pe Eve că piscina din curtea noii case va fi distractivă pentru copii, iar el va putea să facă terapie acolo. Dar un secret întunecat din trecutul casei va dezlănțui o forță malefică ce va atrage familia în adâncurile unei terori de neevitat.

Vineri pana Marti 16:55

Miercuri, Joi 14:25

The Snow Queen and the Princess / Crăiasa zăpezii și mica prințesă

Regia: Andrey Korenkov, Aleksey Tsitsilin

Cu: Svetlana Kuznetsova, Courtney Shaw, Irina Chumantyeva, Konstantin Panchenko, Yuriy Romanov

Gen Film: Animatie, Aventuri, Fantastic

Durată: 80 min

Rating: AG

Kai și Gerda trăiesc într-un oraș liniștit și confortabil, dar Spiritele de gheață dau năvală și îi îngheață pe toți. Cu toate acestea, Ila, o mică vrăjitoare, apare pentru a-i ajuta pe eroi. Împreună merg în lumea magică a Țării Oglinzilor pentru a goni Spiritele de gheață.

Dublat: Vineri, Luni, Marti 11:45; 12:30

Miercuri, Joi 11:40; 12:45

Sambata, Duminica 12:00; 13:00

Anyone But You / Iubesc să te urăsc

Regia: Will Gluck

Cu: Sydney Sweeney, Glen Powell

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 105 min

Rating: AP 12

După o primă întâlnire foarte reușită, atracția dintre Bea și Ben dispare. Cei doi se reîntâlnesc apoi pe neașteptate la o nuntă în Australia, unde vor face ceea ce ar face orice om în toată firea: se vor purta ca și când formează un cuplu.

Vineri pana Marti 16:40

Miercuri, Joi 15:30

Aquaman and the Lost Kingdom / Aquaman și regatul pierdut 3D / MX4D

Regia: James Wan

Cu: Amber Heard, Jason Momoa, Patrick Wilson, Temuera Morrison, Ben Affleck

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 120 min

Rating: AP 12

Nereușind să-l învingă pe Aquaman prima dată, Black Manta, condus de dorința de a răzbuna moartea tatălui său, nu se va opri până nu îl doboară pe Aquaman o dată pentru totdeauna. De data aceasta, Black Manta deține forța legendarului Trident Negru, care dezlănțuie o putere malefică de neoprit. Din dorinta de a-l învinge, Aquaman va apela la fratele său Orm, fostul rege al Atlantidei, pentru a crea o alianță neașteptată. Împreună, cei doi trebuie să lase deoparte diferențele pentru a-și proteja regatul, familia lui Aquaman și pentru a preveni distrugerea întregii lumi.

3D: Vineri pana Marti 13:40; 20:45

Miercuri, Joi 13:25; 20:45

MX4D: Vineri pana Marti 19:00

Miercuri, Joi 16:20

Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie / Miraculos: Buburuza și Motan Noir – Filmul

Regia: Jeremy Zag

Cu: Annouck Hautbois, Benjamin Bollen, Antoine Tomé, Fanny Bloc, Jeanne Chartier

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic

Durată: 110 min

Rating: AG

Bazat pe serialul de succes internațional, filmul spune povestea începuturilor îndrăgitului duo format din adolescenții parizieni Marinette Dupain-Cheng și Adrien Agreste, care devin puternicii supereroi Buburuza și Motan Noir și își unesc forțele pentru a proteja Orașul Luminilor de un periculos superticălos cunoscut sub numele de Hawk Moth.

Dublat: Vineri pana Marti 13:25

Miercuri, Joi 13:00

Wonka 2D / MX4D

Regia: Paul King

Cu: Timothée Chalamet, Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Calah Lane, Hugh Grant

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 121 min

Rating: AG

Cu Timothée Chalamet în rolul principal, filmul aduce publicului un tânăr Willy Wonka plin de idei și hotărât să schimbe lumea, bucată cu bucată, dar toate delicioase, demonstrând că cele mai bune lucruri din viață încep cu un vis, iar dacă ai norocul să-l întâlnești pe Willy Wonka, orice este posibil.

2D Dublat: Vineri, Duminica pana Marti 13:10

Sambata 11:30; Miercuri, Joi 13:20

MX4D Dublat: Vineri pana Marti 14:30

Migration 3D / Marea migrație

Regia: Benjamin Renner, Guylo Homsy

Cu: Elizabeth Banks, Awkwafina, Danny DeVito, Keegan-Michael Key, Carol Kane

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 87 min

Rating: AG

Familia Mallard se află într-o perioadă de criză. În timp ce tatăl Mack e interesat să-și țină familia în siguranță și e mulțumit să rămână pentru totdeauna pe iazul lor liniștit din New England, mama Pam este nerăbdătoare să le arate copiilor lor, Dax și Gwen, întreaga lume. După ce o familie de rațe migratoare poposește pe iaz cu povești palpitante despre locuri îndepărtate, Pam îl convinge pe Mack să se îmbarce într-o excursie către Jamaica tropicală, via New York City.

MX4D 3D Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:15

Sambata, Duminica 12:30

Miami Bici 2

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Matei Dima, Charlotte McKinney, Codin Maticiuc, George Piștereanu, Danny Trejo

Gen Film: Comedie

Durată: 107 min

Rating: N15

Ion Bilă și Ilie Piciu călătoresc de la Miami la Los Angeles în căutarea visului american adaptat la cel românesc, în stilul „dolari multi pe muncă puțină”. Ei ajung în situația de a face diferite infracțiuni într-un anturaj de “băieți răi” de care apoi încearcă să se descotorosească.

Vineri pana Marti 16:10; 21:00

Miercuri, Joi 16:00; 21:00

