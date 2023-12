(VIDEO) Craiova: 77 de ani de la nașterea lui Andrei Codrescu

Muzeul Cărții și Exilului Românesc omagiază împlinirea a 77 de ani de la nașterea lui Andrei Codrescu, poet, prozator, eseist, jurnalist, traducător, profeso , născut la data de 20 decembrie 1946, la Sibiu.

Câștigător a mai multor premii literare din țară și din străinătate, scriitorul Andrei Codrescu este absolvent al Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu. În anul 1966 emigrează în Statele Unite ale Americii (Detroit), după ce petrecuse o scurtă perioadă de timp în Italia (Napoli și Roma). În același an ajunge la New York unde întâlnește mai mulți scriitori americani, printre care Allen Ginsberg, Ted Berrigan și Anne Waldman. Începe să scrie poezie în limba engleză și publică în revistele literare de peste ocean.

În anul 1983 înființează revista de avangardă poetică „Exquisite Corpse: A Journal of Letters and Life”. Colaborator la revistele „The Baltimore Sun” și „City Paper”, comentator pentru postul „National Public Radio”, Washington DC, Andrei Codrescu se întoarce în țară în 1989 pentru a relata evenimentele petrecute la Revoluție. În urma acestei experiențe scrie „The Hole in the Flag: an Exile’s Story of Return and Revolution (William Morrow, 1991)”, volum tradus ulterior și în limba română.

Este colaborator la revistele „American Book Review”, „Steaua” și „Scrisul Românesc”. A fost profesor de literatură și poezie la „John Hopkins University”, „The University of Baltimore” și profesor de engleză la „Louisiana State University”, Baton Rouge, de unde se retrage în anul 2009.

Mărturii ale vieții culturale din exil

Colecția „Andrei Codrescu”, aflată la Muzeul Cărții și Exilului Românesc, cuprinde mărturii ale vieții culturale din exil, în special cărți în limba engleză, reprezentând o parte importantă a operei sale, o vastă corespondență cu referire la receptarea critică a textelor sale, manuscrise, fotografi personale.

Printre lucrările expuse în expozitoarele dedicate lui Andrei Codrescu, amintim:

Manuscris la volumul Instrumentul negru

Volumul Instrumentul negru. Poezii, 1965-1968

License to Carry a Gun

Fotografii personale

„The poetry lesson” – Princenton University Press, 2010

„Gaura din steag” – Editura Athena, 1997

„Mesia” – Editura Fundației Culturale Romane, 2000

„Messiah” – Simon&Schuster,, New York, 1999.

