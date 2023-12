Craiova: Târg caritabil de Crăciun pentru copiii cu probleme oncologice

Un târg caritabil de Crăciun pentru copiii cu probleme oncologice va avea loc, vineri, 15 decembrie, de la ora 17.00, în Craiova.

Cea de-a treia ediţie a Târgului Caritabil de Crăciun „What’s your superpower this christmas?” este organizată de:

Asociaţia Dincolo de azi,

Departamentul de Studii Anglo Americane şi Germane al Facultăţii de Litere, Universitatea din Craiova.

Evenimentul are loc vineri, 15 decembrie, începând cu ora 17.00. Evenimentul are ca scop strângerea de fonduri pentru implementarea unui program complex de psihoterapie destinat copiilor cu afecţiuni oncologice și părinţilor acestora. Parteneri ai asociaţiei, copii și părinți deopotrivă vor confecționa decorațiuni de Crăciun și vă vor pregăti alte surprize festive. Craiovenii se vor putea bucura de oricare dintre acestea în beneficiul copiilor pe care să-i ajutăm. Evenimentul include și un concert susținut de colaboratori și invitați ai Asociației.Evenimentul are loc la Hotelul Restaurant ROYAL Craiova, str. România Muncitoare nr. 88„Ne bucuram să fiți parte din comunitatea Dincolo de azi. Dincolo de azi suntem NOI. Împreună!“, se arată în comunicatul Asociaţiei Dincolo de azi.

