Evenimente de excepție la Festivalul „Craiova Muzicală”

Festivalul Internațional „Craiova Muzicală”, eveniment cultural de prestigiu dedicat frumuseții și diversității muzicii clasice și contemporane, continuă cu două concerte și două recitaluri memorabile.

Ziua de 5 decembrie vine cu “Rock the Symphony” un concert (sold out) de fuziune al orchestrei Filarmonicii „Oltenia”, sub conducerea carismaticului dirijor Remus Grama. În centrul antenției va fi dinamica trupă pop-rock CORSO care va prezenta publicului cover-uri celebre, dar și piese proprii.

Festivalul continuă să fascineze melomanii, pe 6 decembrie, cu „Duelul viorilor”, protagoniștii fiind nume rezonante:

Liviu Prunaru

Gabriel Croitoru,

pianistul Horia Mihail.

Programul include capodopere de la Bach la Enescu, promițând o interpretare savuroasă.

Reputatul dirijor bosniac Emir Nuhanović preia bagheta pe 8 decembrie, conducând Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Oltenia” alături de celebrul violonist Stefan Milenkovitch. Repertoriul serii include „Capriciul italian” al lui Piotr Ilici Ceaikovski și emblematica lucrare „Romeo și Julieta”.

Pe 9 decembrie, „Imago Mundi” invită publicul la o experiență unică cu:

Adrian Buciu,

Oana Ivașcu,

Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu,

Ștefan Barbu,

Daniel Ivașcu.

„Dansurile populare românești” de Béla Bartók va fi transpuse într-o abordare inedită, de mare expresivitate artistică.

Cincizeci de ani de excelență muzicală sunt puși în reflectoarele scenei Festivalului Internațional „Craiova Muzicală”, cu un program captivant și divers, desfășurat în perioada 24 noiembrie – 15 decembrie 2023. Festivalul este o călătorie armonioasă într-o multitudine de genuri muzicale și spectacole de virtuozitate.

