Proiectul ”Orizont Eminescu” a ajuns în Australia

Așa cum am prezentat în articolul nostru din Jurnalul Național și Gazeta de sud/ 19.06.2023, având în vedere necesitatea educării copiilor prin valori culturale naționale în context european și internațional, un colectiv de profesori din Școala Orizont a conceput Proiectul Educațional Internațional intitulat “Orizont Eminescu”. El se desfășoară pe parcursul cel puțin a doi ani școlari 2022/2023 și 2023/2024, managerul general de proiect fiind D-na profesoară Iuliana Matroșenco.

Proiectul are trei etape, dintre care două deja s-au desfășurat:

– Etapa I – Comemorarea a 134 ani de la mutarea printre astre a lui Mihai Eminescu, în data de 15.06.2023;

– Etapa a II-a – Participarea unei delegații de profesori și elevi ai Școlii Gimnaziale ,,Orizont” la Săptămâna Internațională de Cultură Română din Hamilton, Ontario, Canada, în perioada 10 – 15 iulie 2023. Rezultatele remarcabile ale acestor două etape au fost prezentate în articolele noastre din data de 11, respectiv 20 iulie 2023.

– Etapa a III-a, intitulată ,,Porni Luceafărul”, care se va desfășura în perioada 1.11.2023 – 15.09.2024, va consta în primul rând într-un spectacol omagial pentru sărbătorirea a 174 de ani de la nașterea Poetului Nepereche, precum și o expoziție de artă plastică – ilustrații ale poeziilor eminesciene. Spectacolul și expoziția se vor desfășura în 19.01.2024 la Teatrul Național din București și vor avea atât participare națională (elevi, părinți, profesori ai școlii, precum și invitați speciali: actrițele Manuela Hărăbor, Daniela Nane, compozitorul & actorul Sergiu Cioiu, un reprezentant al Centrului Academic Internațional EMINESCU-Chișînău, Republica Moldova, ș.a.), cât și internațională (Ayako Funatsu – Japonia – participare fizică și alții on-line). Apoi se vor pregăti materialele necesare pentru participarea unei delegații a școlii noastre la Săptămâna Internațională de Cultură Română din Hamilton, Ontario, Canada, în perioada 7 – 15 iulie 2024.

În vederea lărgirii și diversificării caracterului internațional al Proiectului eu, în calitate de autor și coordonator de proiect, aflat în Australia într-un alt proiect de schimburi culturale, mi-am asumat voluntar un obiectiv suplimentar, anume de a găși parteneri pentru proiectul Orizont Eminescu Internațional și din această țară.

În primul rând, la recomandarea Poetului preot Dumitru Ichim din Canada – inițiatorul și directorul Săptămânii Internaționale de Cultură Română din Hamilton, Ontario, Canada, am avut o foarte emoționantă întâlnire cu domnul inginer Daniel Ioniță din Sydney – Președinte al Academiei Australia-România pentru Cultură. Domnia sa este Profesor universitar la Universitatea Tehnologică din Sydney, secția post-universitară a Facultății de Economie unde susține două cursuri: Comunicare pentru Management și Psihologie de Organizare. Dânsul este și un poet cunoscut mai ales în diaspora. dar și în țară. Ultima realizare memorabilă a Domniei sale este volumul bilingv “Testament – 400 de ani de poezie românească”, Editura Minerva, 2019 București. Volumul reprezintă în limba engleză (alăturat originalului în limba română) poeme a peste 400 de poeți începând de la Mitropolitul Dosoftei (Secolul XVII) și până la poeții contemporani.

Academia a fost fondată în 2014 la inițiativa D-lui George Roca – scriitor și redactor, care este și Președinte Onorific, de un grup de scriitori, muzicieni, artiști plastici, cercetători, oameni de știință din Sydney. Are în prezent membri din Australia, dar și din România – spre exemplu cantautorul Nicu Alifantis, istoricul și criticul literar Alex Ștefănescu, actrițele Manuela Hărăbor și Daniela Nane etc. Obiectivul acestei Academii este de a aduce împreună, prin proiecte de calitate, oameni de cultură din Australia și din România. Printre realizări menționăm volumul de dialog poetic bilingv „Bilet dus-întors de la Sydney la Bistrița” – care a reunit poeții cei mai semnificativi din Sydney și Bistrița. În afară de promovarea culturii românești în Australia, Academia promovează cultura Pacificului de Sud (Australia, Noua Zeelandă, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua Noua-Guinee) în România – prin articole trimestriale semnate de Profesor Daniel Ioniță – sub fanionul „Dialog între Antipozi” în revista literară Leviathan din București, precum și în alte reviste din România.

I-am prezentat Cartea și e-bookul primei părți a Proiectului și toate ziarele în care au apărut materiale despre activitățile noastre (Curierul Național, Gazeta de Sud, Jurnalul de București, materialele apărute pe site-ul Știri pe surse etc.).

Dânsul a acceptat cu entuziasm propunerea mea ca Academia Australia-România să devină partener în proiectul nostru. Mai mult, m-a pus imediat în contact cu Doamna Aurelia Noran, Președinta Asociației DOINA Queensland din orașul Brisbane. Cu o operativitate remarcabilă Comitetul de Conducere RADoina a aprobat participarea la acest proiect cu Dna Vasilica Romanescu în calitate de Coordonator de Proiect și Dna Aurelia Noran ca Președintă a Asociației. Evident că am donat și Asociației RADoina un set de materiale similar cu cel donat Academiei A-R C din Sydney.

În continuare prezint câteva argumente pentru operativitatea menționată:

Dna Aurelia Noran, absolventă a Facultății de Inginerie Mecanică din cadrul Universității Politehnice București, a profesat ca ingineră și a fost numită ca Fellow al Institutului de Ingineri Australia încă din 2014 pentru contribuția deosebită ca manager de proiect și inginer.

Absolventă de Master of Business Administration în cadrul facultății Griffith din Queesland, Aurelia are o experiență bogată în activitatea sa de directoare la nivel executiv (General Manager) și non‐executiv (Board Director) pentru organizații private, dar și publice (guvernul statului Queensland). Dânsa este susținător pasionat al culturii și tradițiilor românești și va facilita și promova acest proiect pentru a da ocazii unice tinerilor și copiilor români de pretutindeni să se implice și să beneficieze de filonul de inspirație și geniu care a fost Mihai Eminescu.

Dna Vasilica Romanescu este membră în comitetul de conducere al Romanian Association Doina Queensland și va coordona activitatea proiectului Orizont Eminescu Queenland. Absolventă a Facultății de Teologie‐Limba Franceză din cadrul Universității din Pitești, absolventă de Master în Teologie în cadrul Universității din Pitești, profesor de religie și limba franceză pentru ciclul primar, gimnazial și liceal. Dumneai este de asemeni profesor și coordonator de activități educaționale și culturale la Școala Duminicală a Parohiei Ortodoxe Sfântul Apostol Filip din Brisbane, Australia.

Tot în acest scop am avut o scurtă discuție și cu domnul Lector universitar Dorian Stoilescu din cadrul Departamentului School of Education al Universității de Vest din Sydney, absolvent al Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea din București, în vederea găsirii unei forme de colaborare în viitor.

Domnia sa este și Doctor în Educație al Universității din Toronto, ține cursuri de metodica predării matematicii și informaticii pentru profesori din Statul Victoria, dar este scriitor și poet (ultimul volum de poezie publicat este “Semințe, drone, amintiri” – Editura Eikon București, 2023).

De asemeni, într-o scurtă vizită în orașul Cairns, am întâlnit un reprezentant al diasporei române – Doamna Liliana Salerno, deținătoare a unei JCU master of Business, diplomă, actualmente manager în turism, care a fost entuziasmată de proiect și a promis că se va implica în a găsi participanți la acest proiect.

Toate aceste întâlniri au fost foarte emoționante, mi-au umplut sufletul de bucurie și satisfacție văzând entuziasmul cu care au primit propunerea de a deveni parteneri în acest proiect. Așa cum foarte frumos spunea Doamna Aurelia Noran: “Proiectul va da ocazii unice tinerilor și copiilor români de pretutindeni să se implice și să beneficieze de filonul de inspirație și geniu care a fost Mihai Eminescu”.

Corespondență specială din Sydney

Autor și Coordonator de Proiect,

Profesor Hărăbor Constantin