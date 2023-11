Craiova: A doua conferință a Atelierului Synaxis la Casa Băniei

Cea de-a doua conferință a Atelierului Synaxis, intitulată „Suferințele războiului în evocări feminine” se va derula vineri, de la ora 16.00, la Casa Băniei.

Conferinţa este organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” Dolj, cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și cu Muzeul Olteniei.

Prelegerea va fi susținută de conf. univ. dr. Ioana-Ruxandra Fruntelată, cadru didactic la Facultatea de Litere a Universității din București și CS II la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române. Conferința oferă o introducere în tensiunile ce durează între discursurile oficiale, axate pe valori culturale și pe eroism, respectiv amintirile personale legate de război. Cu alte cuvinte, în cadrul conferinței este pus în discuție felul în care imaginea de sine și proiecțiile legate de societate sunt transformate de experiența traumatizantă a războiului și de aceea a suferinței.

Atelierul a fost conceput din dorința de a orienta lecturile studenților

Atelierul Synaxis, organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte dr. Irineu Ion Popa, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei, se află la cea de a doua ediție. Acesta a fost conceput din dorința de a orienta lecturile studenților și de a încuraja dezbaterile transdisciplinare atât de necesare în contextul actual. Fiecare întâlnire are în centru o carte reprezentativă, care oferă o perspectivă specifică asupra temei generale din acest an universitar: „Ce este omul? Perspective transdisciplinare asupra antropologiei și identității”. Lectura constituie punctul de plecare al unei călătorii mai ample, întreprinse sub îndrumarea unor invitați de marcă.

Întâlnirile furnizează cadrul propice nașterii unor discuții vii, a reflecțiilor și a reacțiilor menite să suscite interogații și căutare personală. Prelegerile susținute de-a lungul anului vor fi publicate într-un volum dedicat temei, împreună cu discuțiile și sugestiile participanților la dezbatere.

Coordonatorii proiectului sunt pr. lect. dr. Mihai Ciurea și pr. lect. dr. Lucian Zenoviu Bot.

Participarea la eveniment se face pe bază de invitație, în limita locurilor disponibile. Mai multe informații și înscrierea la adresa electronică [email protected].

