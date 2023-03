Romantic Piano Rahmaninov la Filarmonica Oltenia

Luna martie se încheie la Filarmonica Oltenia cu un concert simfonic ”Romantic Piano Rahmaninov”, sub bagheta dirijorului german Franz Schottky. Acesta a fost discipol al renumitului dirijor Sergiu Celibidache. La pian va interpreta Mihai Ungureanu, solist concertist al Filarmonicii Oltenia. Concertul are lo, la ora 19.00.

În program va fi una dintre cele mai tulburătoare lucrări pentru pian:

”Concertul nr. 2 în Do minor” de Serghei Rahmaninov,

”Simfonia nr. 1 în Mi minor” de Jean Sibelius.

Concertul nr. 2 pentru pian de Rahmaninov poate fi recunoscut pe coloana sonoră a numeroase filme de succes: ”Brief Encounter” (1945) a lui David Lean, ”The Seven Year Itch”, cu Marilyn Monroe (1955), ”Hereafter” de Clint Eastwood (2010). De asemenea, lucrarea a renascut în muzica pop a secolului al XX-lea: o regăsim în altă formă la Frank Sinatra în ”Full Moon and Empty Arms” (1945) sau la Eric Carmen în emoționanta baladă din 1975, ”All By Myself”, rezultând o altă variantă cinematografică celebră a concertului.

Franz Schottky – dirijor

Franz Schottky este dirijor principal și director artistic al Kammerphilharmonie ”Dacapo” din München, pe care a înființat-o în 2000. Această orchestră este invitată frecvent să cânte în Germania și în străinătate. A dirijat orchestre renumite din întreaga lume, precum:

Orchestra Simfonică din Ierusalim,

Orchestra dell’Arena di Verona,

Orchestra de Cameră de Stat din Kazahstan „Academia Soliştilor”,

Orquesta Sinfónica del Estado de México OSEM.

A evoluat pe scene importante:

Musikverein Vienna,

Smetana Hall Praga,

Henry Crown Hall Ierusalim,

Gasteig München.

Mihai Ungureanu – pianist

Solist concertist al Filarmonicii „Oltenia”, pianistul Mihai Ungureanu apare cu regularitate în viaţa muzicală a ţării şi în străinătate. La 16 ani a debutat cu „Mi bemolul” de Franz Liszt pe scena Filarmonicii craiovene. În anul 1977 a absolvit cursurile Liceului de Artă din Bănie. Ca student al Academiei de Muzică din capitală, a beneficiat de îndrumările reputaţilor muzicieni Dan Grigore şi Ioana Minei. Din anul 1981 începe să susţină o intensă activitate concertistică, colaborând cu toate orchestrele simfonice din ţară.

În ipostazele de solist, interpret de muzică de cameră şi acompaniator, Mihai Ungureanu a concertat în centre culturale renumite din:

majoritatea țărilor din Europa,

America de Nord și de Sud,

Rusia.

Japonia,

Coreea de Sud,

Republica Islamică Iran,

Liban.

