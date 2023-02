(VIDEO) Program INSPIRE Cinema Craiova VIP Electroputere 10 – 16 Februarie

Ant-Man and the Wasp: Quantumania 3D Avanpremiera

Regia: Peyton Reed

Cu: Michelle Pfeiffer, Evangeline Lilly, Paul Rudd, Jonathan Majors

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Mister, SF, Thriller

Durată: 130 min

Rating: AP 12

Super-eroii parteneri Scott Lang (Paul Rudd) și Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) se reunesc pentru a-și continua aventurile întruchipându-i pe Omul-Furnică și pe Viespea.

Alături de părinții lui Hope, Hank Pym (Michael Douglas) și Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), și de fiica lui Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton) familia explorează Tărâmul Cuantic, interacționând cu noi creaturi ciudate într-o aventură care va testa limitele posibilului.

Joi 20:45; 21:20

Assassin Club / Liga asasinilor Avanpremiera

Regia: Camille Delamarre

Cu: Noomi Rapace, Sam Neill, Daniela Melchior, Henry Golding, Jimmy Jean-Louis

Gen Film: Actiune

Durată: 139 min

Rating: N 15

Atunci când un asasin, Morgan Gaines, primește un contract pentru a ucide șapte persoane, descoperă rapid că cele șapte „ținte” sunt, de asemenea, asasini cu contracte pentru a-l ucide pe el. Singura cale de scăpare este să lase în urmă o dâră de cadavre și să îl găsească pe cel care le-a înscenat totul. Morgan pornește într-o vânătoare de oameni la nivel internațional pentru a elimina țintele, una câte una. Între timp, asasinii se îndreaptă spre Sophie, iubirea vieții lui Morgan. O folosesc ca pe un pion în jocul lor mortal, forțându-l pe Morgan să facă un sacrificiu imposibil: singura cale de a-i salva viața este să și-o piardă pe a lui.

Miercuri, Joi 21:00

The Perfect Escape Avanpremiera

Regia: Cristina Jacob

Cu: Giorgia Sinicorni, Nigel Whitmey, Stacy Thunes, Aggy K. Adams, Maëva Demurger

Gen Film: Comedie

Durată: 102 min

Rating: N 15

Love, sex și ritmuri psihedelice. Într-o cabană izolată la munte, patru cupluri își redescoperă relația. Au doar un weekend la dispoziție să își găsească un happy-end.

Marti pana Joi 19:40; 21:50

Frumoasa din Padurea Adormita

Regia: Daniel Burcea

Cu: Daniel Burcea, Marius Burcea

Gen Film: Teatru

Durată: 50 min

Rating: AG

Malefica hotareste sa se razbune atunci cand afla ca la palat Regele si Regina dau o petrecere mare in cinstea copilului lor nou-nascut, fara ca ea sa fie invitata. Blestemul ei spune ca in ziua cand micuta Aurora va implini 16 ani, se va intepa in varful unui fus de tors si va cadea intr-un somn adanc asemanator mortii. Dar, ca in orice poveste, vraja poate fi desfacuta cu sarutul dragostei adevarate!

Duminica 12:00

Magic Mike’s Last Dance / Magic Mike: Ultimul dans Avanpremiera

Regia: Steven Soderbergh

Cu: Channing Tatum, Salma Hayek, Caitlin Gerard, Gavin Spokes

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 117 min

Rating: N 15

Mike Lane (Channing Tatum) urcă din nou pe scenă după o pauză lungă datorată unui faliment, timp în care este nevoit să lucreze ca barman în Florida. Pentru ceea ce speră să fie o ultimă încercare, Mike ajunge la Londra împreună cu o milionară influentă (Salma Hayek Pinault) care îi face o ofertă de nerefuzat… ce vine la pachet cu o agendă bine stabilită. Având totul în joc, odată ce Mike află ce însemnă cu adevărat propunerea acceptată, va reuși oare să creeze cel mai tare show împreună cu noua trupă de dansatori?

Vineri pana Sambata, Luni pana Joi 14:20; 19:15; 21:40

Duminica 14:15; 19:15; 21:40

Titanic 3D (re-lansare)

Regia: James Cameron

Cu: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 199 min

Rating: AG

10 aprilie 1912. Tehnologia furniza un șir de miracole de două decenii, iar oamenii începeau să nu mai aprecieze această spirală de evoluție nesfârșită. Ce putea să dovedească dominația omului asupra naturii dacă nu lansarea la apă a navei Titanic, cel mai mare și mai luxos obiect în mișcare construit vreodată de om? Dar peste patru zile și jumătate, lumea s-a schimbat. Prima călătorie a „navei viselor” s-a încheiat printr-un coșmar care depășește capacitatea de înțelegere, iar credința oamenilor în forța lor dominantă a fost distrusă pentru totdeauna de defectele specific umane: aroganța, înfumurarea și lăcomia.

Vineri, Sambata, Luni pana Joi 12:30; 16:15; 20:10

Duminica 16:15; 20:10

Everything Everywhere All at Once / Orice, oriunde, oricând

Regia: Dan Kwan, Daniel Scheinert

Cu: Michelle Yeoh, Jenny Slate, Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan, James Hong

Gen Film: Aventuri, Comedie, Fantastic, SF

Durată: 145 min

Rating: N 15

Evelyn Wang, o imigrantă trecută de prima tinerețe, pornește într-o aventură nebunească în care ea și numai ea poate salva lumea explorând universuri paralele, conectându-se la alte vieți pe care le-ar fi putut avea.

Vineri pana Miercuri 17:50; 20:45

Joi 15:30; 18:25

Pil / Aventurile lui Pil

Regia: Julien Fournet

Cu: Kaycie Chase, Paul Borne, Julien Crampon, Pierre Tessier, Gauthier Battoue

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 94 min

Rating: AG

O copilă curajoasă se deghizează în prințesă pentru a salva regatul și pe moștenitorul tronului.

Pil este orfană și locuiește pe străzile din Roc-en-Brume. Ajutată de trei nevăstuici îmblânzite, ea fură mâncare de la castelul odiosului Tristain, uzurpatorul tronului. Într-o zi, pentru a scăpa de gărzile care o urmăresc, Pil se deghizează în prințesă. Fără voia ei, ajunge să participe la marea salvare a lui Roland, moștenitorul tronului, ajuns victimă a unei vrăji care l-a transfromat într-un… pisipui (jumătate pisică, jumătate pui). Aventura va întoarce regatul cu sus-n jos și o învăța pe Pil că noblețea se găsește în fiecare dintre noi.

Dublat: Vineri, Sambata, Luni 11:15; 12:00; 16:45

Duminica 11:15; 12:45; 14:45; 16:45

Marti, Miercuri, Joi 11:15; 12:45

Ramon

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Pavel Bartoș, Elvira Deatcu

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 105 min

Rating: AG

La prima vedere, Ramon pare un om simplu a cărui unică și mare pasiune este viticultura. Viața lui este dată peste cap atunci când, printr-o serie neașteptată de împrejurări, întâlnește cea mai frumoasă femeie din lume de care se îndrăgostește fulgerător.

Decide să plece la București să își găsească “marea iubire”. Ajuns aici, Ramon descoperă că viața într-un oraș mare nu este deloc ușoară. Totul se complică atunci când devine și suspectul principal în cel mai mare jaf al secolului, furtul unui tablou de 50 de milioane de euro!

Vineri pana Luni 14:00; 18:45; 21:00

Marti pana Joi 15:15; 17:30; 20:30

Knock at the Cabin / Cabana de la capătul lumii

Regia: M. Night Shyamalan

Cu: Jonathan Groff, Dave Bautista, Rupert Grint, Ben Aldridge

Gen Film: Drama, Mister, Horror, Thriller

Durată: 105 min

Rating: N 15

În timp ce se află în vacanță la o cabană izolată, o tânără și părinții ei sunt luați ostatici de patru străini înarmați care le cer familiei să facă o alegere de neconceput pentru a evita apocalipsa. Având acces limitat la lumea exterioară, familia trebuie să decidă în ce crede înainte ca totul să fie pierdut.

Vineri pana Luni 13:00; 17:00

Marti pana Joi 13:00; 16:45

The Banshees of Inisherin / Spiritele din Inisherin

Regia: Martin McDonagh

Cu: Colin Farrell, Barry Keoghan, Kerry Condon, Brendan Gleeson, Pat Shortt

Gen Film: Drama

Durată: 119 min

Rating: AP 12

Plasat pe o insulă îndepărtată de pe coasta de vest a Irlandei, filmul îi are în rolurile principale pe Colin Farrell și Brendan Gleeson, doi prieteni de o viață care se trezesc într-un impas atunci când unul dintre ei decide să încheie brusc relația pe care o au, cu consecințe alarmante pentru amândoi.

Vineri pana Miercuri 13:20

The Amazing Maurice / Năstrușnicul motan Maurice

Regia: Toby Genkel, Florian Westermann

Cu: Emilia Clarke, Hugh Laurie

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 98 min

Rating: AG

După cartea lui Terry Pratchett. Povestea lui Maurice, un motan care își duce traiul pe străzi și care născocește o înșelătorie perfectă pentru a face bani – un puști care nu pare prea isteț, dar care cântă la cimpoi și are propria lui hoardă de șobolani ciudat de alfabetizați.

Dublat: Vineri pana Luni 11:45; 16:00; 20:30

Marti 12:00; 16:00; 18:20

Miercuri, Joi 12:15; 16:00; 18:10

Plane / S.O.S.: Aterizare forțată

Regia: Jean-François Richet

Cu: Gerard Butler, Mike Colter

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 112 min

Rating: N 15

În filmul de acțiune SOS: Aterizare Forțată, pilotul Brodie Torrance (Gerard Butler) își salvează pasagerii de la o lovitură de fulger, făcând o aterizare riscantă pe o insulă sfâșiată de război – doar pentru a descoperi că supraviețuirea aterizării a fost doar începutul. Când majoritatea pasagerilor sunt luați ostatici de rebeli periculoși, singura persoană pe care Torrance se poate baza pentru ajutor este Louis Gaspare (Mike Colter), un criminal transportat de FBI. Pentru a salva pasagerii, Torrance va avea nevoie de ajutorul lui Gaspare și află că el îi poate oferi mai mult decât pare la prima vedere.

Vineri pana Luni 16:30; 21:20

Marti 16:25; 21:00

Miercuri, Joi 14:00; 18:40

Taximetriști

Regia: Bogdan Theodor Olteanu

Cu: Alexandru Ion, Rolando Matsangos

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: N 15

O noapte. Zeci de povești. Un singur oraș.

Lică – taximetristul „știe-tot” – și Liviu – taximetristul „tace mult” – sunt prieteni buni, deși sunt complet diferiți, iar viziunile lor despre lume și viață nu se prea întâlnesc decât la shaormerie. Dar amândoi împărtășesc frustrarea de-a face o meserie care speră să le asigure un trai decent și poate niște economii până găsesc altceva mai bun.

Vineri pana Luni 15:30; 19:00

Marti 15:30; 18:45

Miercuri, Joi 15:30; 16:30

Joi 13:00; 16:30

M3GAN

Regia: Gerard Johnstone

Cu: Allison Williams, Violet McGraw, Jenna Davis, Brian Jordan Alvarez, Arlo Green

Gen Film: Horror, SF, Thriller

Durată: 107 min

Rating: N 15

M3GAN este o minune a inteligenței artificiale, o păpușă foarte apropiată de realitate, programată să fie cel mai bun companion al unui copil și cel mai mare aliat al unui părinte. Proiectată de geniala specialistă în robotică Gemma, jucăria de companie MEGAN poate asculta, privi și învăța în timp ce devine prietenă și profesoară, colegă de joacă și protectoare pentru copilul la care este conectată.

Vineri pana Marti 12:15

Romina, VTM

Regia: Paul-Răzvan Macovei

Cu: Nicole Cherry, Tzancă Uraganu, Bogdan de la Ploiești

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 88 min

Rating: AP 12

Romina (Nicole Cherry), înfiptă și isteață cum e ea, încearcă să salveze terasa tatălui ei din Costinești. Ca să reușească, e nevoită să își confrunte toate fricile. În peripeția ei, ajunge să se îndrăgostească de Valentin (Rareș Mariș), un turist venit în vacanță la Costinești, cu planuri de a cânta la chitară pe pietonală pentru a câștiga un ban cinstit. Romina îl ajută pe Valentin să devină artist în toată regula, și, fără să își dea seama, Valentin ajunge să semene cam mult cu Gino (Bogdan DLP). Între Romina și Gino pare că a fost ceva la un moment dat, și asta îl face pe Valentin să devină gelos. Cei 3 sunt acompaniați de o gașcă foarte colorată, formată din Narcisa (Cesima Nechifor), Dana (Ana-Maria Guran), Mihai (Costi Max), Pamela (Cristina Pucean), Sebi (Yny Sebi), Bobby (Costel Biju) și Tzancă Uraganu. Va reuși Romina să salveze terasa tatălui ei și dacă da, la ce cost?

Vineri pana Marti 14:30

Miercuri, Joi 12:00

Lyle, Lyle, Crocodile / Lilu, Lilu, Crocodilu

Regia: Josh Gordon, Will Speck

Cu: Javier Bardem, Constance Wu, Brett Gelman, Shawn Mendes, Scoot McNairy

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 112 min

Rating: AG

Avand la bază cartea pentru copii cu același nume, lungmetrajul semnat de Josh Gordon și Will Speck spune povestea lui Lilu, un crocodil neobișnuit care trăiește în marele New York și care… nu mușcă

Dublat: Vineri pana Joi 11:25

Avatar: The Way of Water 3D / Avatar: Calea apei

Regia: James Cameron

Cu: Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 195 min

Rating: AP 12

La câțiva ani după lupta cu pământenii, extratereștrii de pe Pandora își continuă liniștiți viețile. Jake Sully trăiește fericit în noul lui corp alături de iubita lui. Fericirea celor de pe Pandora este însă pe cale sa fie distrusă de o nouă amenințare. North este liderul unui clan de extratereștrii necunoscuți care își spun „venusieni”. Acestia încep încetul cu încetul să provoace mari pagube pe Pandora, iar Jake realizează că trebuie să ia masuri împotriva fiarelor spațiale. Pe locuitorii de pe Pandora îi așteaptă o bătălie epică în care Jake va trebui să riște totul, poate chiar și propria lui viață.

Vineri pana Luni 15:45; 19:40

Marti, Miercuri 15:45; 19:25

Joi 13:20; 17:00

Puss in Boots: The Last Wish 3D / Motanul încălțat: Ultima dorință

Regia: Joel Crawford, Januel Mercado

Cu: Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh, Olivia Colman

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 105 min

Rating: AG

Pentru prima dată în mai bine de un deceniu, DreamWorks Animation prezintă o nouă aventură în universul Shrek, în timp ce îndrăznețul haiduc Motanul încălțat descoperă că pasiunea lui pentru pericol și nesocotirea față de siguranță și-au luat amprenta pe sănătatea lui. Motanul a distrus opt din cele nouă vieți ale sale, deși a pierdut numărătoarea pe parcurs. Recuperarea acelor vieți îl va trimite pe Motanul încălțat în cea mai mare aventură de căutare de până acum.

Dublat: Vineri pana Luni 13:45; 18:10

Marti pana Joi 13:45

