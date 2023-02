Concert Rossini cu uverturi celebre la Filarmonica Oltenia

Filarmonica Oltenia va prezenta, mâine de la ora 19.00, un concert cu uverturi celebre de Rossini, sub bagheta Susannei Pescetti din Italia.

Seara se va deschide cu Max Bruch – Concertul nr. 1 pentru vioară și orchestră, cu tânărul solist, de 16 ani, Antonio Piculeață. Lucrarea captează interesul publicului şi al interpreţilor prin naturaleţea şi cursivitatea desfăşurării sonore.

Susanna Pescetti – dirijor

Susanna Pescetti a participat la festivaluri de prestigiu – Kammermusik Festival din Oslo, “Primavera Italiana” din Tokyo, Festival of Kotor (Muntenegru), Vespri d’Organo din Milano. A dirijat prima montare modernă în Italia a operei „Il Matrimonio Inaspettato” de G. Paisiello.

A colaborat cu artiști renumiți precum N. Martinucci, M. Giordani, B. Giaiotti, C. Taigi, M. Oliviero, C. Gasdia, K. Ricciarelli, M. Dragoni, G. Albertazzi, P. Micol, C. Remigio, A. Pompa Baldi, A. Markov, U. Gregoretti, T. Russo, M. Scaparro, V. Grisostomi, M. Corradi etc. Împreună cu orchestra “I Solisti di Napoli”, a realizat premiera operei “In Filanda” de Pietro Mascagni, la Teatro Mercadante din Napoli. A colaborat cu casele de discuri Bongiovanni e Musicaimmagine Records.

Susanna Pescetti este director artistic și vicepreședinte al Orchestrei de cameră “I solisti di Napoli”, înființată de Asociația “Napoli Capitale Europea della Musica”, contribuind la redescoperirea patrimoniului operistic napolitan din secolul 17. Pentru merite artistice deosebite, a fost decorată de Președintele Italiei cu Medalia de Onoare.

Antonio Piculeață – violonist

Născut la New York pe 8 februarie 2007, Antonio provine într-o familie de muzicieni renumiți. Talentul său muzical s-a manifestat încă de la o vârstă fragedă, susținând primul său concert ca solist cu Orchestra Medici, dirijată de Iosef Prunner, în Sala Ateneului Român, la vârsta de 9 ani.

În anul următor a fost invitat să interpreteze Concertul Mozart pentru vioară nr.3 cu Orchestra Filarmonicii Oltenia din Craiova, sub bagheta lui Mădălin Voicu.

La vârsta de 12 ani, Antonio a urmat lecții private la celebra Juilliard School of Music cu Li Lin și asistentul său, Kenneth Renshaw, urmate de câteva studii aprofundate cu profesorul rus Viktor Basis, la Școala de muzică Lucy Moses din New York.