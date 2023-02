Corina Șuteu vine la “Întâlnirile SpectActor”

Primul invitat al Întâlnirilor “SpectActor”, ediția 2023, este Corina Șuteu, teatrolog, manager cultural, ex-ministru al Culturii (2016-2017), director al ICR New York (2006-2012). Aceasta va susține, duminică, 12 februarie, de la ora 11.00, conferința “Când Cultura e la margine…”, urmată de un dialog cu publicul prezent.

Prezintă Nicolae Coande.

Corina Şuteu este critic de teatru și director al UNITER și al Theatrum Mundi la începutul anilor 1990, director al Masteratului în Management Cultural al Școlii de Comerț din Dijon și fondator al programului ECUMEST.

Director al ICR New York și ministru al culturii în guvernul tehnocrat, fostă președintă a Forumului Rețelelor culturale Europene și al EUNIC NY, expert în management și politici culturale, producător și președinte al festivalurilor Making Waves (NY) și fARAD (Arad), educator și autor de articole, rapoarte și publicații de specialitate în România și în străinătate, creator și curator al spațiului Insula 42, autor bimensual al Gândurilor de pe Insula 42 în Revista „22”, Corina Șuteu este o specialistă a culturii văzută din perspectiva transversală și multidimensională. A publicat în 2006 volumul “Another brick in the wall. A critical review of cultural management education in Europe” (Boekman Foundation, Amsterdam, 2006). Alături de Mihai Pop, a co-editat albumul Adrian Ghenie (Humanitas, 2015).