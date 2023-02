„Shattered/Spulberat”, expoziție Oana Maria Cajal la Teatrul Național „Marin Sorescu”

Expoziția „Shattered/Spulberat” – Oana Maria Cajal (Canada) ajunge în foaierul Teatrului Național „Marin Sorescu”. Vernisajul va avea loc pe 3 februarie, de la ora 17.00.

Participă Emil Boroghină, președinte de onoare al Festivalului Internațional Shakespeare, actrița Costinela Ungureanu și Nicolae Coande, consultant artistic al teatrului craiovean. Proiectul îi este dedicat regretatului George Banu, care a însoțit încă din etapa de proiect acest eveniment pe care l-a cauționat cu sensibilitatea și rigoarea specifică.

Artista canadiană de origine română a investit energie într-o expoziție care blamează războiul din Ucraina, agresiunea, teroarea și distrugerile provocate țării vecine de Molohul Rus. În cadrul acestui proiect, artiști din Ucraina, SUA, România și Canada participă cu poezii, alături de muzicieni care au compus piese muzicale dedicate catastrofei de la nord de România.

Actrița Costinela Ungureanu, care a sensibilizat-o pe artistă prin rolul său din spectacolul „Femeia mării”, regia Andriy Zholdak, va recita câteva dintre poemele care fac parte selecția acestei expoziții: Ana Blandiana, Nora Iuga, Claudia Serea, Dzvinia Orlowsky, Ruth Margraff, Sylvie Simmons etc.



Despre Oana Maria Cajal

Oana Maria Cajal este dramaturg premiat, scenarist, artist plastic și poetă. S-a născut în București și a emigrat în Statele Unite în 1980. Este licențiată a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică ”I. L. Caragiale” din București și a obținut un masterat în Dramaturgie la University of California, San Diego.

Oana Cajal a scris numeroase piese de teatru care au avut reprezentații de succes în orașe de pe întreg teritoriul Americii. Ultimul Pact/ o Enigmă Teatrală a fost votată de UNITER (Uniunea Teatrală din România) drept Cea mai bună piesă a anului 2011. Premiul este sponsorizat de Casa Regală din România.

Scenariul ei pentru filmul de lungmetraj Poarta Albă a fost nominalizat la secțiunea Cel mai bun scenariu din competiția pentru Premiile Gopo 2015. Oana Maria Cajal a revenit la arta grafică în 2007, cu volumul ei de pictopoeme Solenodon. De atunci a avut o multitudine de expoziții personale în Canada, America, România. Oana Maria Cajal este alumnă a New Dramatists din New York, a primit bursele Fullbright și NEA (National Endowment for The arts), este membră a Dramatists Guild of America, a Playwrights Guild of Canada, UNITER, a Uniunii Cineaștilor din România (UCIN) și a Uniunii Artiștilor Plastici (UAP), Multimedia.