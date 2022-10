Donaţie pentru colecţia „George Banu”, la Muzeul Cărţii şi Exilului Românesc

O nouă donație primită de Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, colecția „George Banu”, se alătură fondurilor documentare deja existente în Muzeul Cărții și Exilului Românesc.

Renumit critic de teatru, eseist, profesor universitar, originar din Buzău, George Banu s-a stabilit în anul 1973 în Franța, unde s-a consacrat ca prolifică personalitate culturală, colaborator la numeroase reviste și publicații, profesor la Sorbona, președinte al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru în perioada 1994-2000. Este autorul a numeroase cărți de teatrologie în română, franceză și germană și singurul român care a primit Marele Premiu al Academiei Franceze. A fost de trei ori laureat al criticii franceze pentru cea mai bună carte de teatru și distins cu Premiul UNESCO pentru cel mai reușit film documentar despre dramaturgie. George Banu s-a bucurat de recunoaștere și în țara noastră, devenind membru de onoare al Fundației Culturale Române (1995), Doctor Honoris Causa al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, membru de onoare al Academiei Române (2006).

În luna octombrie 2022, George Banu a donat Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” o colecție impresionantă, care se remarcă prin spectrul divers de materiale pe care le conține, conferind o viziune de ansamblu asupra peisajului teatral din exil, colecție care va fi disponibilă în Muzeul Cărții și Exilului Românesc.

Colecția conține opere de referință în teatrologie, lucrări de istoria și teoria literaturii, beletristică în română și franceză, albume ilustrate sau cu fotografii, dosare personale, materiale audio și video ale unor spectacole notabile din lumea scenei.

Donaţia se adaugă altor colecţii valoroase din lumea teatrului, cinematografiei şi artelor vizuale

„Ne bucură foarte mult această nouă donație, ce are ca destinație finală Muzeul Cărții și Exilului Românesc. În 2016 am primit prima bibliotecă personală, Biblioteca Exilului din Paris „Basarab Nicolescu” o mărturie excepțională a culturii românești din exil. Acum, șase ani mai târziu, avem peste 30 de colecții primite de la personalități culturale, români plecați în exil, care au dorit să contribuie la întoarcerea acasă a patrimoniului cultural românesc. Colecția „George Banu”, pe care am adus-o recent de la Paris, se va alătura celorlalte colecții din domeniul teatrului, cinematografiei, artelor vizuale, precum colecția „Andrei Șerban” și colecția „Paul Barbăneagră”, colecții care sunt așteptate cu mare nerăbdare de specialiștii în domeniu, precum si de studenții de la teatru și cinematografie.”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”.

Donația sa are o impresionantă valoare spirituală, documentară și memorială, volumele, documentele și obiectele purtând amprenta personajelor, actorilor, regizorilor sau a spațiilor, locurilor ce i-au marcat existența lui George Banu.