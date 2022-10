Universitate şi universalitate

“Universitatea medievală privea înapoi, dorind să fie un depozit de vechi cunoştinţe. Universitatea modernă priveşte înainte, fiind o fabrică de noi cunoştinţe.” (Thomas Huxley); “Universitatea este trezoreria viitorului unei ţări.” (Winston Churchill); “Universităţile sunt catedralele epocii moderne.” (David Lodge); “Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.” (Nicolae Iorga); “Nu îmi învăţ niciodată studenţii; tot ce fac este să le creez condiţiile pentru ca ei să înveţe.” (Albert Einstein); “Obiectivul unui profesor modern nu este acela de a defrişa jungle, ci de a iriga deşerturi.” (Clive Staples Lewis). Acestor splendide vorbe de spirit le-am adăugat un ansamblu de percepţii şi impresii personale, având şansa de a vizita multe universităţi străine, veritabile “citadele ale Spiritualităţii”.

-“Universitatea din Bologna” (Università di Bologna), înfiinţată în anul 1088 este considerată a fi cea mai veche instituţie de acest gen de pe continentul nostru, deviza ei care a învins Timpul fiind: “Petrus ubique pater legum, Bologna mater.” (Sfântul Petru este pretutindeni tatăl legilor, Bologna este mama.). Redau câteva nume de absolvenţi dintr-o “listă a prestigiului”: Francesco Petrarca; Thomas Becket; Pico della Mirandola; Erasmus din Rotterdam; Albrecht Dürer; Nicolaus Copernicus; Torquato Tasso; Carlo Goldoni; Pier Paolo Pasolini; Umberto Eco; Michelangelo Antonioni.

-“Universitatea din Oxford” (University of Oxford), cu un motto latino-englez: “Dominus illuminatio mea./The Lord is my light.” (Dumnezeu este lumina mea.) a devenit funcţională în anul 1096 ca cea mai veche universitate din lumea anglofonă. Această străveche instituţie culturală a dat umanităţii eminenţi absolvenţi printre care: John Locke; Thomas Hobbes; William Occam; Lewis Carroll; Graham Greene; John Fowles; Aldous Huxley; Oscar Wilde; T.S. Eliot; T.E. Lawrence.

-“Universitatea Sorbona” poartă numele Colegiului fondat în anul 1257 de Robert de Sorbon (1201-1274), profesor de teologie şi un confident al Regelui Ludovic al IX-lea. Această instituţie a desemnat, secole de-a rândul, “Universitatea din Paris”, iar în perioada 1896-1970, Facultăţile de Ştiinţă şi de Litere din Capitala Franţei. Are ca motto latino-francez: “Hic et ubique terrarum./Ici et partout sur la terre.” (Aici şi pretutindeni pe pământ.). Dintre absolvenţii remarcabili menţionăm pe: Marie Curie; Pierre Curie; Simone de Beauvoir; Roland Barthes; Sérgio Vieira de Mello. În prezent, “Sorbona”este cel mai mare complex universitar francez dedicat ştiinţelor sociale şi umaniste, studierii literaturii, limbilor, civilizaţiilor şi artelor.

-Înfiinţată în anul 1303 de Papa Bonifacio al VIII-lea, “Universitatea Sapienza din Roma” (Sapienza Università di Roma) şi-a înscris îndelungata biografie sub semnul unui motto de natură temporală: “Il futuro è passato qui.” (Viitorul a trecut pe aici.). Lista absolvenţilor de-a lungul timpului este impresionantă, selectând câteva nume dintre aceştia: Evangelista Torricelli; Vito Volterra; Enrico Fermi; Gabriele d’Anunzio; Bernardo Bertolucci; Federico Fellini; Maria Montessori. În primăvara anului 1997 soţia mea a efectuat un stagiu de cercetare la Facultatea de Litere, Filosofie şi Ştiinţe Umaniste din cadrul renumitei universităţi italiene, valorificând ulterior fondul cognitiv acumulat prin elaborarea şi publicarea unor cărţi în domeniile retoricii şi filosofiei comunicării.

-“Universitatea Carolină” (Univerzita Karlova) din Praga a fost întemeiată în aprilie 1348 de Împăratul Karl al IV-lea. Are ca emblemă: “Universitatis Scolarium Studii Pragensis.” (Universitatea de Studii Şcolare din Praga.). Printre iluştrii profesori s-au aflat savantul Albert Einstein şi Tomáš Masaryk, devenit primul Preşedinte al Cehoslovaciei în anul 1918. Jan Hus; Bernard Bolzano; Edvard Beneš; Franz Kafka; Karel Čapek; Egon Erwin Kisch; Rainer Maria Rilke; Milan Kundera sunt câteva nume de rezonanţă dintre absolvenţii străvechii universităţi pragheze. De acest edificiu istoric mă leagă o scumpă amintire: în “Aula Magna”, regretata mea soţie, profesorul universitar Maria Cornelia Bârliba a susţinut în primăvara anului 1977 teza de disertaţie pentru obţinerea titlului de Doctor în Filosofie al Academiei de Ştiinţe a Cehoslovaciei.

-“Universitatea Jagiellonă” (Uniwersytet Jagielloński) din Cracovia, inaugurată în anul 1364 de regele Poloniei, Cazimir al III-lea şi-a asumat motto-ul: “Plus ratio quam vis.” (Fie raţiunea mai presus de forţă.); a fost prima universitate din Europa care a înfiinţat catedre independente de matematică şi astronomie. Printre absolvenţii de marcă s-au aflat: Nicolaus Copernicus; Regele Ioan al III-lea Sobieski; Papa Ioan Paul al II-lea; Krzysztof Penderecki; patru laureaţi ai Premiului Nobel pentru Literatură.

-Universitatea din Viena” (Universität Wien; Alma Mater Rudolphina), înfiinţată în anul 1365 de Arhiducele Rudolf al IV-lea de Habsburg, are ca logo: “Sapientiae, Studii Viennensis.” (Ştiinţe, Studii de la Viena.). Este compusă din 15 facultăţi şi 5 centre de cercetări. Lista de aur a absolvenţilor cuprinde nume remarcabile printre care: Mihai Eminescu; Lucian Blaga; Sigmund Freud; Kurt Gödel; Edmund Husserl; Gustav Mahler; Karl Popper; Kurt Waldheim; Stefan Zweig. De asemenea, 15 laureaţi ai Premiului Nobel au studiat la vestita Universitate din Capitala Austriei.

-Creată în anul 1453 de Sultanul Mohamed al II-lea, imediat după cucerirea Constantinopolului, “Universitatea din Istanbul” (Istanbul Üniversitesi) a fost reorganizată în 1846 ca prima instituţie otomană de învăţământ superior, bazată pe tradiţiile educaţionale europene. Şi-a stabilit următorul motto în limbile turcă şi engleză: “Science Bridge from the Past to the Future.” (Pod al Ştiinţei între Trecut şi Viitor.). Printre cei mai importanţi absolvenţi s-au aflat: Preşedintele Turciei, Abdullah Gül; Fondatorul şi întâiul Prim-Ministru al Statului Israel, David Ben-Gurion şi cel mai longeviv preşedinte israelian Ytzhak Ben-Zvi; cinci prim-miniştri şi doi lideri ai Parlamentului Turciei; doi laureaţi ai Premiului Nobel, Aziz Sancar (pentru Chimie) şi Orhan Pamuk (pentru Literatură) ş.a.

-“Universitatea Complutense” (Universidad Complutense) din Madrid – fondată în anul 1499 de Cardinalul Francisco Jiménez de Cisneros ca o Universitate alcătuită din cinci Colegii – poartă până astăzi cu legitimă mândrie acest motto latino-spaniol: “Libertas perfundet omnia luce.”/“La libertad ilumina todas las cosas.” (Libertatea scaldă totul în lumină.). Băncile amfiteatrelor sale păstrează cu veneraţie amintirea unor foşti studenţi printre care: Antonio Machado; Federico Garcia Lorca; Miguel de Unamuno; Jose Ortega y Gasset, ultimii doi fiind fondatorii “Şcolii de la Madrid” în domeniul filosofiei.

-3 martie 1592: aceasta este data de naştere a Colegiului “Trinitatea” (Trinity College) din Dublin, fondat de Regina Elisabeta I-a, având următorul motto bilingv: “Perpetuis futuris temporibus duraturam./It will last into endless future times.” (Va dura în timpurile viitoare fără sfârşit.). Menţionez doi dintre foştii studenţi eminenţi ai acestui lăcaş universitar irlandez: Samuel Beckett şi Jonathan Swift.

-“Scientia est clara cognitio veritatis, illustratio mentis.” (Ştiinţa este cunoaşterea clară a adevărului, ilustrarea minţii.) sunt cuvintele ce alcătuiesc motto-ul “Universităţii de Stat Mihail Lomonosov” din Moscova, create în anul 1755 de ilustrul savant rus, fiind cea mai mare universitate în accepţiune clasică din Rusia. Iată numele sonore ale unor absolvenţi ai universităţii: Anton Cehov; Ivan Turgheniev; Boris Pasternak; Andrei Saharov; Mihail Gorbaciov; Vitali Ghinzburg.

-15 octombrie 1810: atunci s-a semnat actul de naştere al “Universităţii Humboldt” (Humboldt Universität) din Berlin având ca motto: “Universitas litterarum.” (Universitatea ştiinţelor.). Deteriorată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, aceasta a fost practic reconstruită în perioada 1949-1962. Printre distinşii absolvenţi ai Universităţii s-au aflat: Heinrich Heine; G.W.F. Hegel; Arthur Schopenhauer; Fraţii Grimm; Karl Marx; Friedrich Engels; Otto von Bismarck; Max Weber; Albert Einstein; Max Planck; Werner Heisenberg; Ernst Cassirer; Felix Mendelssohn; Gustav Stresemann.

-“Colegiul Fourah Bay” (Fourah Bay College) din Freetown, Capitala Republicii Sierra Leone, este o universitate publică având o îndelungată istorie care începea în februarie 1827 prin înfiinţarea unei şcoli misionare anglicane, devenind astăzi cea mai cunoscută instituţie de învăţământ superior în stil vest-european din Africa Sub-Sahariană. Încă pe timpul dominaţiei coloniale, oraşul Freetown era numit “Atena Africii Occidentale” datorită multor şcoli de prestigiu la care învăţau atât studenţi autohtoni, cât şi tineri veniţi din Nigeria, Ghana, Coasta de Fildeş etc. Primul Rector de culoare a fost Reverendul Edward Jones din South Carolina, SUA.

-Înfiinţată de Regele Otto al Greciei în 1837, “Universitatea din Atena” a fost mai târziu redenumită “Universitatea Naţională şi Capodistriană” în onoarea lui Ioannis Kapodistrias, primul şef al statului modern elen. A avut, printre absolvenţii ei, nume strălucite ca: Sfântul Nectarie de la Aegina; scriitorul Nikos Kazantzakis; liderii politici Elephterios Venizelos, Konstantinos Karamanlis, Andreas Papandreou şi Karolos Papoulias; doi laureaţi ai Premiului Nobel pentru Literatură, Giorgios Seferis şi Odysseas Elytis.

-“Universitatea Berkeley din California” (Berkeley University of California), situată în partea răsăriteană a Golfului San Francisco, şi-a asumat de la crearea sa în anul 1868 deviza: “Let there be light.” (Să fii strălucitoare.). În prezent, universitatea oferă peste 350 de programe într-o varietate de discipline, ocupând în 2015 locul al VIII-lea în clasamentul celor mai bune universităţi din lume.

-În anul 1910 era inaugurată “Universidad Nacional Autonoma de Mexico”, replica modernă a primei universităţi din America de Nord, înfiinţate în 1551 (“Universitatea Regală şi Pontificală din Mexic”). Are un logo semnificativ: “Por mi raza hablará el espíritu.” (Pentru rasa mea spiritul va vorbi); cuvintele emblematice aparţin lui José Vasconcelos Calderón, primul rector al Universităţii.

-“Universitatea de Stat Ivane Javakhishvili” din Tbilisi, Georgia a fost inaugurată la 26 ianuarie 1918, în ziua aniversară a Regelui David al IV-lea “Ziditorul” (1073-1125). La început exista o singură facultate, cea de Filosofie, prima prelegere fiind susţinută de istoricul al cărui nume se află pe frontispiciul universităţii; actualmente există şase Facultăţi: Ştiinţe Exacte şi Naturale; Ştiinţe Umaniste, Ştiinţe Sociale şi Politice; Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei; Economie şi Afaceri; Drept; Medicină.

-Înfiinţată în 1919, “Universitatea Comenius” (Univerzita Komenského) din Bratislava este continuatoarea tradiţiilor culturale marcate de crearea, în anul 1465, a “Academiei Istropolitane” de către Regele Ungariei, Mattias Corvinus. Cea mai mare instituţie de învăţământ superior din Slovacia, având emblema în limba latină: “Universitas Comeniana Bratislavensis”, poartă numele renumitului filosof, cartograf şi teolog, părintele educaţiei moderne, Jan Komensky/Jan Comenius (1592-1670).

-“Universitatea din Tunis” (Université de Tunis) din Capitala Republicii Tunisiene a fost creată în anul 1960. Printre iluştrii săi profesori s-a aflat filosoful şi istoricul francez Michel Foucault (1926-1984). Instituţia este membră a Uniunii Universităţilor Mediteraneene şi a Agenţiei Universitare a Francofoniei.

-“Universitatea Liberă din Bruxelles” (Université Libre de Bruxelles), înfiinţată în anul 1970 pe baza “Universităţii Libere din Belgia” (1834), are următoarea deviză: “Scientia vincere tenebras.” (Ştiinţa învinge întunericul.). Am vizitat Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Sociale având următoarea structură: Catedra de Filosofie, Etică şi Studii Religioase; Departamentul de Ştiinţe Politice; Departamentul de Ştiinţe Sociale şi ale Muncii; Departamentul de Istorie, Arte şi Arheologie.

-“Universitatea Naţională din Vietnam” de la Hanoi s-a înfiinţat în anul 1993 prin fuziunea a trei instituţii: “Universitatea Hanoi”; “Universitatea Naţională de Educaţie”; “Colegiul de Limbi Străine”. Are ca motto: “Ab uno disce omnes.” (De la unul, îi cunoşti pe toţi.), deviză preluată din poemul “Eneida” (II, 65) de Vergilius. Un strălucit absolvent al acestei Universităţi a fost diplomatul nord-vietnamez Lê Dúc Tho (1911-1990), laureat al Premiului Nobel pentru Pace (1973), titlu conferit, în acelaşi timp, diplomatului american Henry Kissinger.

Desigur, convingerile mele despre nobila misiune a “Almei Mater” au fost consolidate de tradiţiile şi realităţile universitare româneşti care poartă pecetea eforturilor lăudabile ale multor cărturari. În anul 1860 lua fiinţă prima instituţie de învăţământ superior din Principatele Unite Române: Universitatea din Iaşi, iar în anul 1864 era creată Universitatea din Bucureşti. Peste decenii, în anul 1959 pe harta educaţională a Transilvaniei apărea Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj prin fuzionarea celor două universităţi anterioare. În prezent, România are o reţea substanţială de universităţi publice şi private.

Universitatea – un univers al cunoaşterii şi, totodată, o fereastră larg deschisă către Univers. Amfiteatrele se străduiesc şi reuşesc să conecteze noile generaţii la exigenţele epocii contemporane privind informarea şi formarea lor multilaterală, cuvenindu-se să exclamăm acum, la deschiderea unui nou an universitar: “Gaudeamus igitur!” (Să ne bucurăm aşadar!).

Dr. Dan Mihai Bârliba