Simpozionul „Drumuri Brâncușiene”, la final

Simpozionul de sculptură „Drumuri Brâncușiene”, organizat de Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova, a ajuns la final. Evenimentul din acest an s-a desfăşurat pe parcursul a două luni, timp în care doi sculptori au realizat lucrări pe tema „Poarta spre Fantezie”, care vor fi integrate, cel mai probabil, în viitorul Fantasy Park din Corniţoiu.

Una dintre sculpturi a fost realizată în metal, mai precis în alamă, de către artistul Emilian Popescu şi poartă numele „Ultima Picătură”. Autorul lucrării spune că realizarea acesteia a fost o adevărată provocare, mai ales date fiind dimensiunile sale. „Este cea mai mare lucrare în metal pe care am realizat-o”, ne-a declarat Emilian Popescu. Artistul a fost nevoit chiar să improvizeze diferite unelte pentru a putea concretiza proiectul.

„Lucrarea are 2x2x2 metri. Au fost multe calcule pentru a gestiona toată această problematică a tridimensionalităţii, a fost o provocare şi locul în care să lucrez. Mi-am confecţionat singur un compas electric şi am improvizat diferite unelte. Este o provocare să realizezi o lucrare la astfel de dimensiuni monumentale, dar am găsit soluţii, iar lucrarea a plecat ieri de la Bulzeşti, unde am lucrat-o. Am înţeles că ar putea deveni piesa principală a unei viitoare fântâni arteziene”, a mai spus Emilian Popescu.

Cealaltă lucrare, intitulată „Portal”, îi aparține sculptorului Dan Nica și este o poartă realizată în marmură.

„A fost un simpozion mai atipic faţă de ediţiile la care am mai participat, fiind vorba de două luni faţă de o lună, şi de o lucrare de mobilier urban, încadrată în tema unui castel medieval, cu doi cavaleri cu săbii, armuri, încadraţi într-un portal gotic, iar pe cealaltă parte scuturi cu arme. Sunt elemente figurative, care diferă mult de lucrările de artă modernă, implică mai multă atenţie, finisaje mai detaliate, mereu simţi că mai poţi adăuga câte ceva. O textură, un detaliu”, a transmis Dan Nica.

Simpozionul „Drumuri Brâncușiene” a debutat pe 1 iulie şi s-a încheiat joi, 1 septembrie. Evenimentul a aniversat în 2022 cea de-a zecea ediţie.