Program INSPIRE Cinema Craiova VIP Electroputere 29 Iulie – 4 August

Bullet Train/Trenul asasinilor Avanpremiera

Regia: David Leitch

Cu: Brad Pitt, Joey King, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 133 min

Rating: N 15

Cinci asasini se îmbarcă în același tren ultra-rapid care călătorește între Tokyo și Morioka, având pe traseu doar câteva opriri. Fiecare dintre cei cinci realizează curând că misiunea sa are ceva în comun cu ale celorlalți.

Joi 20:15; 21:30

Orphan: First Kill/Orfana: Îngerul morții

Regia: William Brent Bell

Cu: Rossif Sutherland, Julia Stiles, Isabelle Fuhrman

Gen Film: Crima, Drama, Horror, Mister, Thriller

Durată: 111 min

Rating: IM 18

Saga terifiantă a lui Esther continuă în acest prequel palpitant al originalului și șocantului succes horror, Orfana.

După ce orchestrează o evadare strălucită dintr-un centru psihiatric estonian, Esther călătorește în America, dându-se drept fiica dispărută a unei familii bogate. Totuși, apare o întorsătură neașteptată care o pune față în față cu o mamă care își va proteja familia de „copilul” criminal cu orice preț.

Vineri pana Joi 15:50; 17:15; 19:15; 21:00; 21:45

DC League of Super-Pets/Gașca Animăluțelor DC

Regia: Jared Stern, Sam Levine

Cu: Keanu Reeves, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Kate McKinnon, John Krasinski

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 105 min

Rating: AG

Nedespărțiti, Krypto Super-Câinele și Superman sunt doi buni prieteni care împărtășesc aceleași superputeri și luptă împotriva criminalității în Metropolis. Când Superman și restul Ligii Justiției sunt răpiți, Krypto trebuie să convingă un grup de animale fără stăpân, Ace câinele, PB porcul cu burtă, Merton țestoasa și Chip veverița – să-și stăpânească puterile recent descoperite și să-l ajute să-i salveze pe supereroi.

Dublat: Vineri pana Joi 11:30; 12:30; 14:00; 14:50

Thor: Love and Thunder 3D/Thor: Iubire și tunete

Regia: Taika Waititi

Cu: Taika Waititi, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Hemsworth, Karen Gillan

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic

Durată: 124 min

Rating: AP 12

În al patrulea film Marvel dedicat zeului tunetului, Thor face echipă cu Valkyrie, Korg, dar și cu fosta lui iubită, Jane Foster, pentru a i se opune lui Gorr, un supervillain care vrea să extermine casta zeilor.

2D: Vineri pana Miercuri 17:30

3D: Vineri pana Miercuri 14:15; 16:45; 18:45; 21:30

Joi 14:15; 16:45; 18:45

Minions: The Rise of Gru 3D/Minionii 2

Regia: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val

Cu: Alan Arkin, Steve Carell, Lucy Lawless, Jean-Claude Van Damme, Michelle Yeoh

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 93 min

Rating: AG

Plasat imediat după evenimentele din primul film, de data aceasta în anii 1970, un Gru de 12 ani crește în suburbii. Un fanboy al unui grup de super-răi cunoscut sub numele de Vicious 6, Gru pune la cale un plan pentru a deveni suficient de rău pentru a li se alătura. Când Vicious 6 îl concediază pe liderul lor, legendarul luptător Wild Knuckles, Gru este intervievat pentru a deveni cel mai nou membru al lor.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:15; 13:15; 15:15; 16:30; 18:30

Joi 12:15; 13:00; 15:00; 16:30; 18:30

Subtitrat: Vineri pana Joi 20:30

The Black Phone/Telefonul negru

Regia: Scott Derrickson

Cu: Ethan Hawke, Jeremy Davies, Madeleine McGraw, Mason Thames

Gen Film: Horror

Durată: 108 min

Rating: N 15

Finney Shaw, un băiat de 13 ani, timid, dar inteligent, este răpit de un ucigaș sadic și închis într-un subsol izolat fonic, unde țipetele nu-l ajută cu nimic. Când un telefon deconectat prins în perete începe să sune, Finney descoperă că poate auzi vocile victimelor anterioare ale ucigașului. Și acestea sunt gata să se asigure că ceea ce li s-a întâmplat lor nu i se va întâmpla lui Finney.

Vineri pana Joi 15:30; 19:30

Elvis

Regia: Baz Luhrmann

Cu: Tom Hanks, Austin Butler

Gen Film: Biografic, Drama, Musical

Durată: 164 min

Rating: AP 12

Povestea lui Elvis (Austin Butler) este văzută prin prisma relației sale complicate cu managerul său enigmatic, colonelul Tom Parker (Tom Hanks). Povestit din perspectiva lui Parker, filmul se adâncește în dinamica relației complexe dintre cei doi, care se întinde pe o perioadă de peste 20 de ani, de la ascensiunea lui Presley la faimă până la vedeta fără precedent care a schimbat cursul istoriei, pe fundalul peisajului cultural în evoluție și al pierderii inocenței în America.

Vineri pana Miercuri 20:15; Joi 17:00

Jurassic World: Dominion 3D/Jurassic World: Dominația

Regia: Colin Trevorrow

Cu: Daniella Pineda, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF, Thriller

Durată: 151 min

Rating: AP 12

Arhitectul și regizorul capitolului Jurassic World, Colin Trevorrow, ne prezintă Jurassic World: Dominația, care are loc la patru ani după ce Isla Nublar a fost distrusă. Dinozaurii trăiesc acum – și vânează – alături de oameni din întreaga lume. Acest echilibru fragil va remodela viitorul și va determina, odată pentru totdeauna, dacă ființele umane vor rămâne prădătorii de vârf pe o planetă pe care o împărtășesc acum cu cele mai înfricoșătoare creaturi ale istoriei.

Vineri pana Joi 17:45; 20:45

Dreambuilders/Fabrica de vise

Regia: Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck

Cu: Rasmus Botoft, Emilie Koppel, Martin Buch

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic

Durată: 86 min

Rating: AG

Mina face uz de nou-căpătata ei abilitate de a crea și de a controla visele celorlalți pentru a-i da o lecție de viață nesuferitei ei surori vitrege.

Dublat: Vineri pana Joi 11:40

Top Gun: Maverick

Regia: Joseph Kosinski

Cu: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer

Gen Film: Actiune, Drama

Durată: 136 min

Rating: AP 12

După mai mult de 30 de ani în armată ca unul din cei mai buni aviatori, Pete Mitchell se întoarce acolo unde a început, dar cu misiunea de a-și pune în slujba celor nou recrutați abilitățile sale extraordinare de pilot de teste, chiar dacă asta înseamnă să nu avanseze în rang, așa cum ar fi meritat.

Vineri pana Joi 18:15; 21:15

Fireheart

Regia: Laurent Zeitoun, Theodore Ty

Cu: Laurie Holden, Kenneth Branagh, Olivia Cooke

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 97 min

Rating: AG

Georgia Nolan are 16 ani și visează să fie prima femeie pompier din lume. Când un piroman misterios începe sa provoace incendii pe Broadway, pompierii newyorkezi încep să dispară fără explicație. Tatăl Georgiei, Shawn, este chemat de la pensie de primarul metropolei pentru a investiga disparițiile. Disperată să-și ajute tatăl și să salveze orașul, tânăra se deghizează, devenind „tânărul Joe”, și se alătură unei echipe de pompieri independenți care încearcă să-l oprească pe piroman.

Dublat: Vineri pana Joi 13:45

The Bad Guys 3D / Băieții răi

Regia: Pierre Perifel

Cu: Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Awkwafina

Gen Film: Actiune, Animatie, Familie

Durată: 105 min

Rating: AG

Niciodată nu au existat cinci prieteni la fel de infami ca Băieții răi – hoțul de buzunare atrăgător, domnul Wolf (câștigătorul Academy Award® Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), spărgătorul atotștiutor, domnul Snake (Marc Maron, GLOW), maestrul deghizării, domnul Shark (Craig Robinson, franciza Hot Tub Time Machine), „mușchi nervos”, domnul Piranha (Anthony Ramos, In the Heights) și hackerița cu limba ascuțită, doamna Tarantula (Awkwafina, Crazy Rich Asians), alias „Webs”.

Dublat: Vineri pana Miercuri 13:00

Joi 13:15

Sonic the Hedgehog 2

Regia: Jeff Fowler

Cu: Ben Schwartz, Idris Elba, Jim Carrey, James Marsden

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 127 min

Rating: AG

Robotnik se întoarce, de data asta cu un nou partener, Knuckles, în căutarea unui smarald care are puterea să clădească, dar și să distrugă civilizații. Sonic face echipă cu Tails, noua lui parteneră, și împreună se îmbarcă într-o aventură pentru a găsi smaraldul înainte ca acesta să cadă pe mâini greșite.

Dublat: Vineri pana Joi 13:30; 16:10

