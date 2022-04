Concert vocal-simfonic sub bagheta maestrului Sabin Păutza, la Filarmonica Oltenia

Filarmonica Oltenia va prezenta joi, de la ora 19.00, un concert sub bagheta maestrului Sabin Păutza.

Joi, 21 aprilie, ora 19:00, publicul meloman este invitat la Filarmonica „Oltenia” Craiova la un concert vocal-simfonic, sub bagheta maestrului Sabin Păutza, nume ce apare în mai multe ediții ale publicației “Who’s Who in Music” editată la Cambridge.

Programul se va deschide cu MOZART – „Concertul în La major pentru pian”, în interpretarea solistică a tinerei pianiste Andra Maria Mărgineanu, laureată a numeroase concursuri de profil. În partea a doua a serii, se va cânta „Un Requiem Baroc” pentru soliști, cor și orchestră de Sabin Păutza, lucrare în 12 mișcări, gândite și inspirate din tiparele marilor clasici ai genului: Mozart, Verdi sau Faure.

Soliştii vocali vor fi:

Olga Șain (soprană),