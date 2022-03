Târgul de carte Gaudeamus s-a deschis la Craiova

Târgul de carte Gaudeamus Radio România 2022, cel mai citit târg de carte din ţară, se desfăşoară şi anul acesta în foaierul Teatrului Naţional din Craiova, în perioada 23 martie – 27 martie.

Ajuns la a XX-a ediţie, evenimentul este organizat de Radio România, prin echipa Gaudeamus și Radio România Oltenia.

Încă din prima zi, craiovenii au fost curioşi să vadă ofertele de anul acesta şi noutăţile editoriale. Oamenii nu s-au grăbit să cumpere cărţi, ci doar au venit să răsfoiască şi să se piardă în atmosfera plăcută a unui târg de carte.

Cum a fost prima zi pentru editurile prezente la târgul de carte?

Şi anul acesta, la târgul de carte sunt prezente edituri cunoscute. Printre acestea regăsim Editura Polirom, Editura Paralela 45, Editura Nemira, Editura Aius, Editura Trei, Editura Mega, Editura Corint, Editura Tritonic Books şi multe alte edituri. Din prima zi, editurile au venit cu reduceri şi oferte pentru cititori de până la 35%.

,,E prima zi. E un pic mai lejer față de cum ne așteptam noi, dar să sperăm că următoarea zi va fi mai aglomerat, cu doritori mai mulți. Cele mai căutate au fost cărţile de istorie și literatură fantasy. Așteptăm și copii și elevii. Cea mai mare sumă chetuită a fost de 120 de lei. Reducerea la stand e de 35% față de prețul dintr-o librărie. Prețurile pleacă și de la 5 lei. Cam de la 15 lei până la 30 de lei și un pic”, a spus Eugenia Mihai, Editura Corint.

Reducerile sunt destul de atractive şi la editura Polirom. La stand, preţul cărţilor porneşte 10 lei. Restul cărţilor sunt reduse cu 30% faţă de preţul normal din librării.

,,Craiovenii au așteptat să vină un nou târg în oraș, chiar dacă e el odată pe an. În primele ore de la deschidere există un anume număr de curioşi care vin. Au fost şi destul de mulţi clienţi. Sper ca-n zilele următoare, deşi vremea e foarte frumoasă afară, oamenii să vină să cumpere cărţi. Reducerile sunt destul de atractive, nu doar la noi, ci peste tot. Există cărţi la preţ fix care sunt 10 lei, iar restul sunt la 30% reducere faţă de preţul normal. În principal, un mare număr din titlurile publicate la noi sunt de beletristică, evident că sunt interesaţi de beletristică. Dar nu întotdeauna. Sunt interesaţi şi de carte de specialitate, istorie. Publicul e destul de variat şi asta se vede”, a spus Lucian Ferariu, Editura Polirom, Iaşi.

Editurile sunt bucuroase că pot fi prezente la târg de carte

Editurile sunt bucuroase că pot fi prezente la târg de carte într-un spaţiu închis după atât de mult timp. Reprezentanţii editurii Trei au venit cu multe noutăţi şi oferte promoţionale.

,,Ne bucurăm că am ajuns din nou la un târg de carte. Este primul târg în acest an şi cred că este şi primul târg de după pandemie care are loc într-un spaţiu închis. A venit destul de multă lume pentru prima jumătate de zi. Am venit cu foarte multe noutăţi, oferte promoţionale, cărţi de psihologie, dezvoltare personală, ficţiune, istorie, cărţi pentru copii. Avem titluri din aproape toate domeniile. În general, titlurile noastre bestseller, cum ar fi 12 regulide viaţă, Atomic Habits sau cărţi scrise de Anna Tod. Pentru toate vârstele. Reducerile sunt destul de consistente, cu 30% mai ieftine decât în librării. Pornesc de la 25, 30 de lei. Avem şi o noutate, cărţile lui Yung, un set de şapte cărţi care costă în librărie 100 de lei şi aici pot fi luate cu 15% reducere”, a afirmat Viorel Vrabie, PR Editura Trei.

De asemenea, printre multitudinea de cărţi, cititorii pot să cumpere şi jocuri de inteligenţă de la standul Professor Puzzle, sau alte mici lucruri care aduc bucurie oricărui cititor, cum ar fi ceaiuri sau ciocolată.

Cititori de toate vârstele, cu gusturi diverse, au venit la Gaudeamus

Un tânăr a venit mai mult să răsfoiască şi să afle mai multe despre cărţile cu care au venit editurile. Crede că este o idee foarte bună pentru că copii pot vedea mai multe cărţi.

,,În special de fantezie și science fiction. Acum mai mult răsfoiesc ca să aflu mai multe despre cărți și apoi o să le iau. Este o idee foarte bună ținând cont de faptul că oferă copiilor șansa de a experimenta cărți noi și de a le vedea”, spune acesta.

Un alt elev este foarte încântat că târgul de carte a revenit la Craiova. A venit să se uite după ceva pentru bac, la limba română, dar şi după seria de cărţi a lui Issac Asimov, Fundaţia.

,,Ficțiune spațială e ceea ce îmi place mie cel mai mult. În mare parte mă uitam după cărțile lui Isaac Asimov, seria Fundația și după ceva pentru bac, la română. Presupun că 100 de lei ar fi potrivit. Ultima oară târgul parcă a fost organizat acum doi ani și sincer chiar mă bucur. Îmi place să văd mulți alți cititori. De obicei, obișnuiam să merg doar la Cărturești. Îmi place foarte mult. Mi-ar plăcea să se facă în fiecare an”, spune elevul.

Tinerilor le era dor să cumpere cărţi în format fizic

Tinerilor le era dor să cumpere cărţi în format fizic. Două fete spun că oferta este foarte diversă, mai ales că ele se uită după cărţi în engleză şi au de unde alege.

,,Ne place foarte mult această ediţie. Ne era dor să cumpărăm cărţi în format fizic. Mi se pare un târg foarte aprovizionat. Ne uităm în special la cărţi în engleză şi avem de unde alege. Ne bucurăm că am revenit la târgul de carte. Încă nu am un buget. Dacă îmi place ceva, cumpăr.

Un alt craiovean spune că un târg de carte este mereu binevenit. Este o pată de culoare pentru oraş. Chiar dacă lumea citeşte din ce în ce mai puţin, s-ar bucura să vină cât mai multă lume.

,,Animaţia obişnuită. Tocmai ce am intrat. Sunt la primele standuri. M-aş bucura să fie aceeaşi abundenţă ca şi în anii trecuţi. Un târg de carte pentru un oraş e oricând binevenit, mai ales în zilele noastre când lumea citeşte foarte puţin. Nu se mai citeşte. Ideea, indiferent de cum vor decurge lucrurile până la final, este la superlativ, ,mai ales după doi ani de pandemie. Relaţia cu carte, chiar şi din snobism e binevenită, iar dacă e autentică e perfect. Preţurile sunt acceptabile. Sunt şi reduceri. Oferte cum au fost în anii anteriori la standurile acestea nu am mai văzut. Erau oferte la 5 lei, la 10 lei. Nemira avea reduceri din abundenţă, acum nu am mai văzut mai nimic. Poate au probleme şi editurile. Au crescut preţurile foarte mult. Vânzarea e destul de redusă. Ne-am bucura să aibă mare succes”, a spus un craiovean.

Târgul de carte Gaudeamus poate fi viziat zilnic

Târgul de carte Gaudeamus poate fi viziat zilnic, între orele 10:00 – 18:00, de miercuri până sâmbătă, şi duminică, între orele 10:00 – 15:00. Ediţia de anul acesta la eveniment sunt prezenţi peste 37 de participanţi şi vor avea loc peste 30 de lansări şi prezentări de carte.

Marina Andrei