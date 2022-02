Festivalul Shakespeare va cuprinde toată Craiova. Bugetul: 2,5 milioane de lei

Primăria Craiova va scoate din vistierie 2,5 milioane de lei pentru ediţia a XIII-a a Festivalului Internațional Shakespeare, devenit deja o tradiţie în Bănie.

Asocierea dintre municipiul Craiova, prin Consiliul Local, şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, în vederea organizării evenimentului, va fi aprobată în şedinţa de luni, 28 februarie, a Consiliului Local Municipal. În proiectul de hotărâre se menţionează şi suma cu care va contribui municipalitatea la festivalul care va avea loc în perioada 19 mai – 29 mai: 2,5 milioane de lei.

„Festivalul Internaţional Shakespeare este considerat, de presa culturală internațională, de oamenii de specialitate, de lideri și de formatori de opinie din România și străinătate, precum şi de prestigioasa Enciclopedie Shakespeare, apărută în anul 2015 la Oxford University Press, drept unul dintre cele mai valoroase festivaluri cu temă ale Europei şi printre cele mai importante festivaluri Shakespeare ale lumii“, se arată în raportul de aprobare a proiectului. Festivalul a debutat la Craiova în 1994 și a fost inițiat de Fundaţia Shakespeare, avându-l ca director fondator pe Emil Boroghină.

Vor fi şi spectacole în aer liber

Începând cu anul 2016, fiecare ediție a festivalului a adus în prim plan și tineri voluntari, dornici să facă parte dintr-o echipă entuziastă și bine pregătită, care acum numără peste 50 de persoane. În 2020, Festivalul Shakespeare s-a desfăşurat online, din cauza pandemiei, însă a înregistrat o audiență de 1.200.000 de persoane la nivel național și de peste 300.000 de persoane, la nivel internațional.

Potrivit organizatorilor, ineditul ediţiei cu numărul 13 a Festivalului Internațional Shakespeare este dat de orientarea către spectacolele organizate în aer liber, în toate colțurile Craiovei, și educarea tinerilor prin teatru, prin lumea universală a artei lui Shakespeare. „Ateliere, spectacole de teatru şcolar și studenţesc, proiecţii, sesiuni de teorie teatrală vor contura la Craiova o ediţie care va reuşi să îi facă pe oameni să simtă că festivalul este pentru ei și că e al comunității“, se menţionează în nota de fundamentare.

Cine va participa la Festivalul Shakespeare

Festivalul Internaţional Shakespeare va aduce la Craiova, în 2022, nume ilustre din lumea teatrului, precum Robert Lepage, Peter Brook, Marie-Hélène Estienne, Fred Abrahamse, Oscaras Korsunovas, Tang Shu Wing sau Tiger Lilies, dar şi trupe care se bucură de notorietate la nivel mondial, cum ar fi Theatre Studio din Hong Kong, Ex Machina din Quebec, Compania Mundo Perfeito din Lisabona, A&M Productions din Cape Town, Royal Shakespeare Company din Stratford upon Avon sau Teatrul Național din Nice.

Cea de a XIII-a ediție a festivalului, desfășurată sub genericul „William Shakespeare – Universalul”, se va deschide în 19 mai 2022, cu extraordinarul spectacol „887” al lui Robert Lepage, de la celebra companie canadiană Ex Machina. Închiderea festivalului va avea loc în 29 mai, cu spectacolul „Tiger Lilies joacă Hamlet”, realizat de regizorul Marcus Tulinus la Teatrul Republique din Copenhaga, cu participarea celebrei formații Tiger Lilies, care realizează comperajul muzical al reprezentației.

„Othello” vine la Craiova

Un alt moment de vârf îl constituie prezentarea, în seara zilei de 22 mai, a spectacolului „Othello” de la Teatrul Municipal O.K. din Vilnius, în regia lui Oskaras Korsunovas. Un regizor ale cărui montări cu „Visul unei nopți de vară”, „Romeo și Julieta”, „Hamlet” și „Furtuna” au fost primite cu entuziasm de spectatorii, shakespeareologii și criticii de teatru prezenți la edițiile de până acum ale festivalului.

Din program mai fac parte și spectacolele „Cum vă place”, realizat de Alexandru Mâzgăreanu la Teatrul Nottara din București, și „Îmblânzirea scorpiei”, montat de Alina Hiristea la Centrul Cultural „Reduta” din Brașov. La această ediție se va acorda o atenție specială și spectacolelor shakespeariene realizate de teatrele din Republica Moldova. „Ediția de anul acesta va găzdui spectacole impresionante, ce vor combina elemente de teatru clasic cu elemente de artă stradală, susținute de trupe din întreaga lume care au participat la cele mai importante festivaluri mondiale“, este mesajul organizatorilor.