Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj în parteneriat cu Fundația Progress organizează vineri, 5 noiembrie, între orele 12.00 -14.00 Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii – CODE Kids FEST (R)EVOLUȚIE 2021, online pe platforma Zoom.

Târgul se desfășoară în cadrul proiectului „CODE Kids – Programează viitorul comunității tale”. Participanții vor fi membrii cluburilor de coding (grupele de avansați) de la biblioteci publice din Gorj, Hunedoara, Caraș-Severin și Dolj.

Aceștia vor prezenta proiecte STEM dezvoltate în cadrul cluburilor: Smart Kids Club (Țicleni, GJ), „KIDS of FUTURE” Vladimir (Vladimir, GJ), Second Line Petrila (Petrila, HD), Code Bags Sacu (Sacu, CS), All for one (Fărcaş, DJ). „De cinci ani suntem parte a acestui proiect care împuternicește copiii să scrie viitorul propriei comunități.

Anul acesta, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj a pus tradiționalul târg de știință pentru cluburile CODE Kids sub semnul (R)EVOLUȚIEI, iar asta are o dublă semnificație. Aniversăm 200 de ani de la Revoluția condusă de Tudor Vladimirescu la 1821 în cel mai frumos mod posibil și arătăm evoluția copiilor din comunitățile noastre datorită investiției în educația lor realizată într-un parteneriat sustenabil, format din bibliotecari, biblioteci publice și partenerii noștri. Vom continua să împuternicim copiii și tinerii să facă parte activ din această a patra revoluție, cea a transformării digitale!”, a declarat Olimpia Bratu, managerul Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj.

Nu sunt la primul târg

Biblioteca Județeană nu se află la primul târg de știință pentru copii organizat la Târgu Jiu. „Târgurile de știință au devenit deja o tradiție pentru cluburile CODE Kids și partenerii noștri. În această toamnă culegem laurii după doi ani în care noua generație de absolvenți a învățat programare și a lucrat la proiecte digitale și tehnice. Experiențele pe care le trăiesc copiii în cadrul CODE Kids FEST și dorința lor de evoluție ne dau energie și încredere că ei pot schimba lumea linie cu linie. De aceea, an de an, investim în educația lor, le punem la dispoziție resurse, provocări interesante și suntem convinși că merită să-i susținem și să le arătăm recunoaștere în cadrul acestui festival de tehnologie.”, a menționat Ovidiu Ana, manager de proiect CODE Kids România.

CODE Kids FEST (R)EVOLUȚIE 2021 – Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru Copii este subfinanțat de Fundația Progress. CODE Kids – Programează viitorul comunității tale este o inițiativă națională de educație IT și STEM pentru copii, implementată de Fundația Progress, în parteneriat cu Simplon România, realizată cu sprijinul bibliotecilor publice din România. Finanțatorul proiectului este Romanian American Foundation (RAF). Parteneri naționali sunt: Institutul Aspen, CEZ Vânzare, Societe Generale Global Solution Centre, iar parteneri locali: Logiscool, Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu, Tea Borgs.

Despre Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj face parte din 2017 din inițiativa națională pornită de Fundația Progress pentru implementarea proiectului CODE Kids. În acești 5 ani bibliotecarii din 9 biblioteci publice, din care 8 comunale, orășenești și municipale (Bălești, Bărbătești, Jupânești, Motru, Turburea,Țânțăreni, Țicleni, Vladimir), alături de Filiala pentru Copii a Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj au lucrat pentru a facilita formarea de competențe de programare la peste100 de copii din mediul rural și mic-urban, care au învățat coding în cluburile din biblioteci.

Despre CODE Kids

Proiectul „CODE Kids – Programează viitorul comunității tale” este dezvoltat de Fundația Progress și are ca scop crearea unei mișcări de coding și STEM în care copii, tineri și bibliotecari din mediul rural și urban mic își dezvoltă competențele digitale și se implică în viața comunității din care provin prin rezolvarea unor teme digitale creative. Prin activitățile de formare și atelierele organizate este deschisă o fereastră către explorarea lumii digitale cu oportunitățile sale de dezvoltare și învățare, astfel încât peste 3500 de copii, cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, sunt încurajați să se implice activ și chiar să urmeze o carieră în tehnologie. Proiectul CODE Kids se desfășoară în prezent în cluburi de programare din 27 județe ale României și din localități rurale din Republica Moldova.