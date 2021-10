Concert aniversar Pavel Șopov şi invitaţii săi, la Filarmonica Oltenia

Filarmonica „Oltenia” Craiova prezintă, miercuri, la ora 19.00, un „Concert aniversar Pavel Șopov şi invitaţii săi. Corala Academică a Filarmonicii „Oltenia” Craiova va fi dirijată de Pavel Șopov, Florian-George Zamfir, Eugen Petre Sandu şi Manuela Enache-Pîrvu iar, la pian, va acompania Corina Stănescu. În program, sunt lucrări reprezentative din repertoriul dirijorilor care vor evolua pe scenă, fiind şi o dovadă de virtuozitate a ansamblului coral al filarmonicii oltene, care poate aborda piese din cele mai diverse epoci şi stiluri muzicale.

În program:

Pierre Passereau: „ll est bel et bon”

John Farmer: „Fair Phillys”

Henry Thacker Burleigh: „My lord what a mornin’”

William Dawson: „Ain’a that good news”

Jester Hairston: „Elijah rock”

Grigoraș Dinicu aranj. Mihail Ștefănescu: „Hora staccato”

Sabin Pautza: „Sări mândra”

Giuseppe Verdi: „Trubadurul – Corul țigăncușelor și matadorilor”

Constantin Rîpă: „Galop – Sârba”

Wolfgang Amadeus Mozart: „Requiem – Kyrie eleison”

Eugen Petre Sandu: „De-aș avea”

Gioachino Rossini aranj. Julie Eschliman: „Willhelm Tell Overture

Grigore Cudalbu: „Hazuri și necazuri – Jazzmanea”

Giuseppe Verdi: „Rigoletto – Zitti, zitti, moviamo a vendetta”

Giuseppe Verdi: „Nabucco – Gli aredi festivi giu cadano infranti”

Johann Strauss-fiul: „Voievodul țiganilor – Dschingrah”

Jacques Arcadelt: „Il bianco e dolce cigno”

Tim Blickhan aranj. Valentin Gruescu: „Et egredietur virga”

Serghei Rahmaninov: „Vecernii – Bogorodițe devo”

Vytautas Miskinis: „Cantate Domino”.