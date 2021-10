S-a deschis Salonul internațional de caricatură Aurelian Șuță-Șai

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a vernisat vineri la Târgu Jiu Salonul Internațional de Caricatură. Evenimentul face parte din ediția a XXIX-a Festivalului de Umor „Ion Cănăvoiu”, care are loc în perioada 22-24 octombrie 2021.

Coperta Catalogului Salonului Internațional de Caricatură AURELIAN IULIUS ȘUȚĂ – ȘAI este semnată de artistul grafic din Bacău, Codruț Duduman. Catalogul apare la Editura Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.

Din cauza circumstanțelor create de necesitatea respectării tuturor normelor sociale și sanitare generate de pandemia de coronavirus și din dorința de a continua tradiția unui festival de creație umoristică al cărui impact național a fost dovedit în cele 28 ediții desfășurate până acum, evenimentul din acest an a fost organizat online, după un Regulament special și a avut peste 85 de concurenți din România, Moldova și Bulgaria.

Off line este organizat Salonul Internațional de Caricatură, care, la inițiativa managerului CJCPCT Gorj, se va numi începând cu această ediție “Aurelian Iulius Șuță – ȘAI” , în amintirea celui alături de care, cu doar un an în urmă, organizatorii pregăteau precendenta ediție. Aurelian Șuță a murit de coronavirus. Juriul, alcatuit din personalități consacrate ale vieții artistice gorjene, va începe evaluarea lucrărilor în 22 octombrie 2021, urmand ca în cursul zilei de 24 octombrie să anunțe pe site-ul CJCPCT Gorj și prin e-mail laureații secțiunilor. Juriul are latitudinea redistribuirii premiilor.