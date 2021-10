„Zâna Tăiețeilor“ și „Cântăreții din Bremen“, în week-end, la Teatrul Colibri

Teatrul Colibri Craiova propune un nou week-end de poveste, în care prezintă personajele și întâmplările din spectacolele „Zâna Tăiețeilor“ și „Cântăreții din Bremen“.

Sâmbătă, la ora 18.00 este programat spectacolul „Zâna Tăiețeilor“, o poveste originală, scrisă de dramaturgul Alina Nelega și regizată de Gavril Cadariu. În distribuție regăsimactorii Oana Stancu, Adriana Ioncu, Alis Ianoș, Geo Dinescu și Marin Fagu. Scenografia spectacolului este semnată de Mihai Pastramagiu, iar muzica este compusă de Zeno Apostolache.

De ziua lui, Bongo, motanul cel poznaș al Mădălinei, are o singură dorință: s-o întâlnească pe Zâna tăiețeilor. Mai ales pentru că tăiețeii sunt mâncarea lui preferată, iar Mădălina are grijă să nu lipsească de la nicio masă, sub nicio formă: cu lapte, cu gem, cu brânză, caramel sau nucă. Dar nimeni n-a auzit de Zâna tăiețeilor, deși ea trebuie să existe, că doar tăiețeii au și ei o zână, nu?

Duminică, la ora 11.00 fac spectacol „Cântăreții din Bremen“, într-o dramatizare de Patrel Berceanu după Fraţii Grimm, regia artistică Valentin Dobrescu, muzica Alin Macovei – Moraru, scenografia Mirela Tofan – Dore, coregrafia Lelia Vais. În distribuție: Daniel Mirea, Marin Fagu, Iulia Cârstea, Ionica Dobrescu, Adriana Ioncu, Alla Cebotari; voci: Mircea Surdu, Iulia Cârstea și Mugur Prisăcaru.„Cântăreții din Bremen“este un spectacol dinamic, muzical, vesel, o poveste despre frumusețea prieteniei și bucuria împlinirii viselor. Muzica pune în armonie un câine, un măgar, o pisică, un cocoș și le dă speranța că vor ajunge cunoscuți și invidiați de stăpânii care îi alungaseră, considerându-i bătrâni și inutili. Ei nu se dau bătuți și reușesc să ajungă acolo unde și-au propus, la Bremen.