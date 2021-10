„Valoroasa actriță fără teatru“ a Teatrului Ariel, pe scenă la Chișinău

Teatrul Municipal „Ariel“ Râmnicu Vâlcea participă la Festivalul Internațional de Teatru FESTIS, ediția a V-a, cu one-woman-show-ul „Valoroasa actriță fără teatru“.

Teatrul Municipal „Ariel” prezintă sâmbătă, 9 octombrie 2021, spectacolul „Valoroasa actriță fără teatru” de Mircea M. Ionescu, regia și scenografia Alin Holcă, coregrafia Mălina Andrei, reprezentație ce va avea loc, începând cu ora 18:00, la Cinema „Geo Saizescu”.

La invitația Teatrului Național „SATIRICUS I. L. Caragiale” din Chișinău, Republica Moldova, Teatrul Municipal „Ariel” Râmnicu Vâlcea va participa la Festivalul Internațional de Teatru FESTIS, ediția a V-a cu acest one-woman-show, având-o în distribuție pe actrița Cătălina Sima. Spectacolul va fi prezentat publicului în deschiderea festivalului, în data de 11 octombrie, începând cu ora 20:00, la Sala Mică.

„Festivalul Internațional de Teatru FESTIS se va desfășura în perioada 11-21 octombrie 2021, iar la ediția din acest an sunt invitate să participe 30 de teatre din Republica Moldova, România, Georgia, Bulgaria. Tema festivalului din acest an este „REZISTĂM PRIN TEATRU”. Pe scenele și în holul Teatrului Național „Satiricus I.L.Caragiale” vor avea loc trafiționalele prezentări de spectacole, whorkshop-uri, lansări de carte, conferințe de presă, seminare etc. Evenimentul este susținut de Institutul Cultural Român Mihai Eminescu și se va desfășura sub patronajul Primarului General de Chișinău.

FESTIS constituie un eveniment cultural, un veritabil pod de teatru și de simțire artistică. Accentul principal va fi pus pe cunoașterea reciprocă a creatorilor de teatru. Se vor întruni numeroși cronicari și critici de teatru, regizori, dramaturgi, scenografi din Republica Moldova, România, Franța, Ucraina, Rusia, Bulgaria, care vor ține prelegeri pe diverse teme.