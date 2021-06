Peste 200 de cămăși cu altiță, expuse la Secția de Etnografie a Muzeului Olteniei

Secția de Etnografie a Muzeului Olteniei a organizat, astăzi, vernisajul expoziției temporare ,,CĂMAȘĂ CU ALTIȚĂ din patrimoniul Muzeului Olteniei Craiova – mărturie istorică și marcă identitară”.

În spațiul expozițional de la Casa Băniei, mai exact în trei cămăruțe, au fost expuse, pentru prima dată, peste 200 de cămăși cu altiță din toate regiunile Olteniei, dar și din alte zone etnografice. O explozie de ii tradiționale, colorate, cu motive florale și geometrice.

1 de 3

Expoziția cuprinde cămăși femeiești cu altiță și poale (pe de-a întregul), dar și cămăși scurte, cunoscute sub numele de ii sau ciupage, care au întregit costumul popular femeiesc din zona Olteniei. Pe lângă piesele de patrimoniu expuse, sunt și câteva cămăși cusute de femei din grupul Oltenia coase ie.

Ia, al patrulea element românesc care ar urma să intre în patrimoniul UNESCO

Prin această expoziție, reprezentanții Secției de Etnografie, își doresc să includă cămașa cu altiță în patrimoniul UNESCO.

,,Începem cu o expoziție deosebită, cu o expoziție dedicată cămașei cu altiță sau iei, specialiștilor. În anul 2017, Guvernul României prin Ministerul Culturii a luat inițiativa redactării dosarului ,,Arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova”. Anul acesta, în luna martie, dosarul a fost înaintat la UNESCO pentru a fi validat. Este al patrulea dosar al României, înaintat către UNESCO pentru validarea acestui patrimoniu imaterial.

Până acum, România a reușit să obțină aprobarea pentru includerea în Patrimoniul Unesco a încă trei elemente, este vorba de colindatul de ceată bărbătească, tehnici tradiționale de realizare a scoarței în România și Moldova și practicile culturale asociate zilei de 1 martie. Prin această expoziție încercăm să susținem obținerea includerii în patrimoniul UNESCO a acestui element important: ia, cămașa cu altiță”, a spus Florin Ridiche, director Secția de Etnografie.

Cămașa cu altiță, un reper de autenticitate, de puritate și de nealterare

Fiecare cămășă tradițională românească este o creație unică. Nu există două la fel. Conceptul expoziției a fost făcut de Dr. Roxana Teca, muzeograf în cadrul secției de Etnografie a Muzeului Olteniei, prin care a încercat să îmbine creațiile tradiționale cu cele cusute astăzi.

,,Este o expoziție gândită și din perspectivă istorică și atunci este realizată în colaborare cu colegii de la Secția de Istorie și Arheologie. De ce cămașa cu altiță și nu ia românească în exprimare? Pentru că, specialiștii au considerat altița ca fiind punctul comun în economia cămășii care se lucrează în România și Republica Moldova.

Expoziția aduce la lumină o parte din ceea ce înseamnă patrimoniul Secției de Etnografie, care vizează cămășile cu altiță. Este un sfert din ceea ce există în depozit. Sunt cămăși care nu repetă un model. Sunt cămăși unice. În tradiția românească nu există o cămașă care să se repete pentru că erau creații unice. Noi propunem publicului un reper. Un reper de autenticitate, de puritate și de nealterare”, a spus Roxana Teca.

În Oltenia, femeile încă mai cos cămăși cu altițe

În zona Olteniei sunt foarte multe femei care, încă, mai cos cămăși cu altiță. Fie că vorbim de Dolj, Olt, Mehedinți, Gorj sau Vâlcea, fiecare județ are reprezentante ale acestui meșteșug.

,,Ne-am propus să colaborăm cu doamnele de la Oltenia coasă ie pentru că este perspectiva urbană asupra cămășii cu altiță. Doamne din toate orașele țării colaborează foarte bine pe calea internetului și schimbă impresii, schimbă tipare. Se documentează. Reușesc să promoveze cămașa cu altiță clasică. Foarte important este să ne îndreptăm atenția asupra comunităților din mediul rural care lucrează cămăși cu altiță. Cercetările noastre de teren au reverat faptul că există în Oltenia, în toate județele, femei care lucrează fie în asociații familiale, fie individual aceste cămăși cu altiță. Avem la Tismana, există la Ponoarele (Mehedinți). Este o doamnă în Vâlcea care crește viermi de mătase și prelucrează borangicul. În Dolj, chiar în Craiova, este o familie de creatori.

La Bârca este Pariș Tudora. Și Olguța Filip de la Cezieni (Olt), care a devenit tezaur uman viu. Este o invitație adresată tuturor, în special tinerilor, pentru a vedea frumosul, pentru a înțelege că tradiția noastră populară înseamnă unicitate și tot ceea ce vedeți este dincolo de exprimarea artistică și istorie”, a mai spus Roxana Teca.

Oltenia coasă ie, grup online pentru pasionații de ii

Grupul online Oltenia coasă ie este o organizație nonguvernamentală, care funcționează în mediul online din 2014. Membrii grupului se implică în menținerea și transmiterea cămășilor cu altiță între cei pasionați. Este un grup făcut din pasiune, dar cu membri foarte implicați care se întâlnesc periodic.

Georgeta Mandaș este pensionară. A fost inginer la Electroputere, iar acum este moderatorul grupului Oltenia coasă ie și este foarte pasionată de cămăși cu altiță.

,,Ia este un lucru de suflet. Fiecare a văzut probabil la bunici sau la rude, la țară, tot felul de lucrări cusute cu acul sau țesute în război. Eu, de exemplu, de la mama, mătușa și bunica mea am moștenit câteva exemplare, câteva ii, chiar și costume. Mi-a fost foarte drag, dar m-am apucat tâtrzi să lucrez și acum îmi pare rău că am pierdut o perioadă destul de mare. Modelele sunt specifice fiecărei zone.

Pentru mine, zona Gorjului este foarte importantă. În Gorj s-a lucrat foarte mult cu roșu și negru. S-a lucrat, de asemenea cu altița, cu zona de sub altiță, numită încreț, în culori deschise. În general, la tinere se folosea culoarea roșie, iar la cele în vârstă, femeile lucrau mai mult în negru. Motivele sunt predominant geometrice, dar asta nu înseamnă că nu există și modele cu flori. Partea de Sud a Olteniei, Doljul și spre Dunăre, au modele foarte înflorate. Și geometrice, chiar și flori, dar mult mai multă culoare.

La Muzeul Olteniei avem doar câteva ii, panoul din spate, vreo șapte, opt bucăți. N-am adus mai multe pentru că vrem să rămână puse în valoare cele vechi”, a spus Georgeta Mandaș, moderator grupul Oltenia coasă ie.

,,Ce am văzut aici m-a uimit. Adevărate bijuterii”

Oamenii care au aflat de expoziție, au venit special la Craiova ca să vadă cămășile cu altiță de la Muzeul Olteniei. Au plecat cu telefonul plin de poze și cu multe informații noi.

Vali Cincă este din Caracal și a venit special pentru expoziția de cămăși cu altiță.

,,Mi-a plăcut foarte mult. Se vede că mai păstrăm încă tradițiile. Sunt frumoase. Am făcut fotografii să le arăt și la cei de acasă. E bine că se mai ocupă cineva de așa ceva. Îmi plac oamenii care se ocupă de așa ceva. M-aș apuca și eu dacă aș avea înclinație către așa ceva. Mulțumesc celor care au făcut această expoziție. Am avut și eu multe obiecte, dar între timp le-am dat cadou, le-am dat la prieteni. Nu le mai am. Sper ca ei să le păstreze cu drag.

Am venit special cu o nepoată. Mi-a spus că este această expoziție și am venit special să o văd”, a spus Vali.

Verișoara ei, Georgeta Dobre, este pasionată de ii și o bate gândul să învețe să coasă cămăși cu altiță. Este înscrisă în grupul Oltenia coasă ie și se bucură de postările celorlalți.

,,Mă bate gândul să încerc să cos o ie, dar mai caut îndrumători. Mă mai informez. Mie doar îmi place să cos, dar nu am experiență pe lucruri atât de finuțe. Ce am văzut aici m-a uimit. Adevărate bijuterii. Sunt înscrisă în grupul Oltenia coasă ie, pentru că l-am găsit pe net, dar nu am participat cu nimic. Doar vizualizez ce postează membrii grupului. Sunt lucruri foarte frumoase. Nu am avut nici timp să mă ocup efectiv, dar trebuie să-mi iau inima în dinți, să-mi adun materialele necesare și să încep”, a spus Georgeta Dobre.

Expoziția ,,CĂMAȘĂ CU ALTIȚĂ din patrimoniul Muzeului Olteniei Craiova – mărturie istorică și marcă identitară” poate fi vizitată începând de astăzi și până în luna decembrie a acestui an.

Marina Andrei