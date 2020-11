Spectacolele Teatrului Național „Marin Sorescu” vor fi la TVR Craiova

Spectacolele Teatrului Național „Marin Sorescu” vor fi transmise, în fiecare sâmbăta, de la ora 22:00, pe TVR Craiova.



Pe 21 noiembrie se va difuza Adio Europa!, de Ion D. Sîrbu, un spectacol tulburător în onoarea unui scriitor care ne-a „citit” pe toți

*Spectacol prezentat in anul 2019 cu ocazia sărbătoririi Centenarului Ion D. Sîrbu, unul dintre cei mai importanți scriitori români din secolul al XX-lea.



Regia artistică, scenografia, univers sonor, filmări: Bogdan-Cristian Drăgan

Dramatizare: Nicolae Coande



Un camion negru. Un bărbat prins în farurile orbitoare ale istoriei. Candid. Olimpia – o femeie care înțelege totul și vrea să-l salveze. Dar este oare salvarea posibilă în secolul XX, cel al tuturor atrocităților posibile? Poți trăi printre bufoni și turnători? Lumea Isarlâkului… unde totul este posibil și nimic nu are consistență. Un spectacol în care „Adio” poate însemna și o promisiune: nu vei fi uitat niciodată.



Distribuția: Angel Rababoc, Anca Dinu, Constantin Cicort, Nicolae Vicol, Gabriela Baciu, Petronela Zurba.





Pe 28 noiembrie, ora 22:00, se va difuza Casa cu suricate, de David Drabek, regia Radu Afrim.



Într-o casă plină cu suricate, pe lângă păsări sabot și o cârțiță moartă, viețuiesc trei surori. Sora cea mică este bântuită de amintirea unei mame nebune și nu a mai părăsit suricatele de un an de la moartea subită a tatălui. Cea MARE s-a cuibărit în fața televizorului și a mâncat până la imobilizare. Sora mijlocie este singura care muncește pentru a întreține casa cu suricate.

Peste tot și toate guvernează spiritul unui fake Budha. Fetele sunt captive în acest univers extravagant.

Trei bărbați apar în viața lor și le zbuciumă existența.