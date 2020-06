După această perioadă în care toată activitatea artistică a Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova s-a desfășurat în locul de joacă online #teatruncasACASAteatru, a venit și momentul în care actorii și echipa Naționalului își reiau activitatea și pun primii pași pe scenă, respectând toate măsurile de siguranță impuse de actualele condiții de funcționare a instituțiilor de spectacol.

Până când sălile de teatru vor fi din nou pline, Teatrul Național „Marin Sorescu” a inițiat VIDEOFONIA, cel mai nou program al instituției, care va aduce noi video experiențe teatrale.

Primul eveniment din cadrul acestui program este „That day of May 2020”, o improvizație video performativă transmisă în regim de live streaming sâmbătă, 6 iunie 2020, ora 20:00 , de pe acoperișul teatrului. Evenimentul, unic în istoria Naționalului craiovean prin modalitatea de realizare și transmisie (one-shot) îmbină elemente din teatru, dans, și cinema și va putea fi urmărit, în direct, pe website-ul: https://tncms.ro/live.

That day of May 2020 un scenariu inspirat din mărturiile membrilor familiei actorului George Albert Costea: Silvia, Alice, Mery, Monica, Coralia, Bogdan, Gabriel, Doina, Roxana, Gheorghe

Concept și performance: George Albert Costea. Regia: Nicolae Constantin Tănase. DJ: Val Ciobanu. Director de imagine: Alexandru Matios. Coordonator livestream: Răzvan Ilinca

Următoarele evenimemte

Următoarele evenimente din cadrul proiectului VIDEOFONIA sunt programate pe 11 iunie 2020 – Obsesii, one-woman show cu actrița Cerasela Iosifescu, în regia lui Yiannis Paraskevopoulos, iar pe 19, 20 și 21 iunie 2020 – Outfitul șearpeluide Marius Aldea, regia Andrea Gavriliu.

Spectacolele se vor juca în sala Studio a Teatrul Național „Marin Sorescu” și vor fi transmise în regim de live streaming, spectatorii putând să le urmărească din casele lor, aici: www.tncms.ro/LIVE.