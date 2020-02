Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, primul mare festival de cinema al anului desfăşurat în Europa, îşi deschide porţile începând de joi cu staruri precum Sigourney Weaver, Javier Bardem şi Hillary Clinton aşteptate pe covorul roşu al unei ediţii, cea de-a 70-a, cu accente politice, informează Agerpres, citând AFP.

Celebra actriţă din ”Alien” va deschide ceremonia alături de Margaret Qualley, care face parte din distribuţia ”Once upon a time in Hollywood”, de Quentin Tarantino. Amândouă vor prezenta ”My Salinger Year”, realizat de canadianul Philippe Falardeau (prezentat în afara competiţiei), despre ambiţiile literare ale unei tinere care lucrează pentru un agent celebru.

Juriul, prezidat de actorul britanic Jeremy Irons, îi are în componenţă pe actorii Berenice Bejo (”The Artist”) şi Luca Marinelli (”Martin Eden”), precum şi pe regizorii Kenneth Lonergan (”Manchester by the sea”) şi Kleber Mendonça Filho (recompensat la Cannes în 2019 pentru pelicula ”Bacurau”).

Anul trecut, juriul prezidat de Juliette Binoche a acordat marele trofeu filmului ”Synonymes”, de Navad Lapid, pe tema identităţii israeliene.

Ediţia de anul acesta nu este doar una aniversară, cea de-a 70-a, ci deschide un nou capitol pentru Berlinală: după aproape 18 ani la conducerea festivalului, germanul Dieter Kosslick predă ştafeta unui duo mai tânăr compus din italianul Carlo Chatrian, fostul director al festivalului de film de la Locarno, şi regizoarea olandeză Mariette Rissenbeek.

Pe parcursul celor 11 zile ale festivalului, vor fi proiectate circa 340 de filme din lumea întreagă, 18 dintre acestea aflate în cursa pentru Ursul de Aur, care va fi înmânat la 29 februarie.

Filme româneşti prezente la festival

Lungmetrajul „Malmkrog”, în regia lui Cristi Puiu, va fi proiectat în premieră mondială pe 21 februarie în deschiderea noii secţiuni competiţionale Encounters. Scenariul, semnat de Cristi Puiu, este o adaptare după „Trois entretiens”, de Vladimir Soloviov, iar filmările au fost realizate în Conacul Apafi, din satul Mălâncrav, judeţul Sibiu. Din distribuţia peliculei fac parte actorii Frederic Schulz-Richard, Agathe Bosch, Diana Sakalauskaite, Marina Palii, Ugo Broussot, Istvan Teglas.

Tot în secţiunea Encounters va rula şi ”Služobníci” (Servants), coproducţie Slovacia-România-Cehia-Irlanda, din distribuţia căreia face parte şi actorul român Vlad Ivanov.

Regizorul Radu Jude este primul român care va fi prezent la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin cu trei producţii: „Tipografic majuscul” şi „Ieşirea trenurilor din gară”, care vor avea premiera internaţională în secţiunea Forum, iar proiectul de lungmetraj „Somnambulii” va participa la Berlinale Co-Production Market, una dintre cele mai importante pieţe de proiecte cinematografice ce reuneşte producători, agenţi de vânzări, distribuitori şi finanţatori din întreaga lume.

„Tipografic Majuscul”, o adaptare după spectacolul-documentar omonim semnat de Gianina Cărbunariu, pune în legătură, prin tehnica montajului, două poveşti şi două istorii: povestea reală a adolescentului Mugur Călinescu, care, în 1981, a scris pe ziduri cu cretă o serie de texte împotriva dictaturii lui Nicolae Ceauşescu, cu povestea oficială redată prin imagini din arhiva Televiziunii Naţionale.

„Ieşirea trenurilor din gară” este un film de montaj compus în întregime din fotografii de arhivă şi documente referitoare la Pogromul de la Iaşi din iunie 1941. Prima parte a filmului e alcătuită din fotografii ale victimelor, însoţite pe coloana sonoră de declaraţii şi mărturii despre soarta acestora. Partea a doua, mai scurtă, reprezintă un montaj din fotografiile propriu-zise ale Pogromului, unele dintre ele inedite. Scenariul şi regia sunt semnate de Radu Jude şi Adrian Cioflâncă.

În cadrul Berlinale Co-production Market, a mai fost selectat şi filmul „Tranzit”, primul lungmetraj al regizoarei Ana-Felicia Scutelnicu de după încheierea studiilor. „Tranzit” spune povestea Zinei, de 45 de ani, care trăieşte într-o curte comună, în Moldova, imediat după destrămarea URSS.