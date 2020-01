59 de ani de la răscoala țăranilor din Izvoarele care s-au opus colectivizării

„19 ani am împlinit în prima zi de pușcărie. Pe 14 s-a-ntâmplat aici, noaptea ne-a arestat, ne-a băgat aicea, în cămin, numai într-o bătaie, ne-a legat cu mâinile la spate, bătea la noi ca la sacul de box. A venit să-l caute pe tata și tata s-a pitit sub ieslea boilor. Nu l-a găsit, l-a prins mai târziu, dar l-a bătut, săracu’, a căzut de pe bac și-n Dunăre… L-a eliberat în ’64, eu am stat mai puțin, am stat şase luni…“, a povestit Ion Vlăducu.