Expoziţia „Copilăria în comunism”, la Muzeul Olteniei

Muzeul Olteniei vernisează vineri, 20 decembrie, ora 11:00, în spațiul expozițional de la sediul Secției de Istorie-Arheologie, din str. Madona Dudu nr. 14, expoziția temporară „Copilăria în comunism”.



La trei decenii distanță de la Revoluția din 1989, specialiștii Secției de Istorie-Arheologie vin în întâmpinarea publicului cu o expoziție dedicată copiilor și adulților, printr-o încercare de recuperare a memoriei vieții trăite în comunism.

Cum era în comunism?



Eram niște puștani fericiți într-o lume mai puțin tehnologizată? Făceam mai multă carte înainte de 1989? Ce reflexe ne-au rămas astăzi, oameni maturi fiind, din copilăria celor zece minute de desene animate, a recoltatului de fructe de pădure, a cozilor la gheare și portocale? Era bătaia ruptă din Rai, așa cum ne spuneau părinții după ce, venind cu o notă mică la matematică, ne altoiau de nu ne vedeam? Ne hrăneam mai sănătos, în pofida faptului că la alimentară nu găseai carne sau lapte? De ce imaginile comunismului au cunoscut, în ultimii ani, o reinterpretare venită tocmai dinspre tinerii care nu au cunoscut regimul opresiv?



La toate aceste întrebări vom încerca să oferim răspunsuri prin intermediul demersului expozițional, vizitatorii având posibilitatea, prin intermediul pieselor expuse, să-și amintească (în cazul celor trecuți de 40 de ani), sau să vadă pentru prima dată (în cazul celor mai tineri), ce a însemnat să fii copil într-o perioadă în care familia și comunitatea erau supuse unui control politic și polițienesc excesiv.



Jocuri şi jucării

Paradigmele comunismului s-au fundamentat în general pe supunere, autoritarism şi cenzură. Crescând şi fiind educaţi în acest spirit, pentru copii exista o mare limitare a câmpului cunoaşterii, precum şi posibilităţi limitate de explorare, din cauza îngrădirii accesului la informaţii. În prezent, însă, acest acces este aproape nelimitat, există foarte multe surse informaţionale, atât în cadrul familiei, cât şi în afara ei.



De la jocurile „Nu te supăra, frate!” și „Dacii și romanii”, la revista „Cutezătorii”, de la datul cu săniuța pe derdeluș la odele închinate cuplului Ceaușescu, încercăm să (re)descoperim împreună cu vizitatorii noștri cum era viața unui copil împărțită între familie, școală, prieteni și Partid. Numai așa vom putea fi capabili să înțelegem ce am avut, ce am pierdut și ce am câștigat în urmă cu 30 de ani. Toate piese expuse cu această ocazie, au fost obținute de Muzeul Olteniei în urma unei campanii de donații derulate de-a lungul întregului an și la care au contribuit numeroși craioveni și nu numai.

Expoziția este dedicată memoriei tuturor acelor copii care au murit în timpul Revoluției din Decembrie 1989.