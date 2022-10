Beneficiile achizițiilor centralizate, prezentate autorităţilor locale din Oltenia. Preşedintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), Iuliana Feclistov, s-a aflat astăzi la Craiova, faţă în faţă cu reprezentanţi ai autorităţilor locale din Dolj.

Şefa ANAP le-a prezentat celor din sală, dar şi online reprezentanţilor autorităţilor locale din celelalte judeţe învecinate din regiunea sud-vest Oltenia care ar fi beneficiile achizițiilor publice centralizate. De fapt, a fost vorba de o conferinţă regională cu tema achizițiilor publice centralizate la nivel local, a zecea organizată de ANAP la nivel naţional, prin care vrea să familiarizeze instituţiile publice cu varianta Unităților centralizate de Achiziții Publice (UCA), ca un posibil sprijin în implementarea proiectelor.

Astfel de unităţi sunt utilizate frecvent în administrațiile naționale și locale din Uniunea Europeană de peste 15 ani, iar beneficiile funcționării acestora se referă la reducerea costurilor și a riscurilor de neconformitate față de legislația în vigoare, la gestionarea mai eficientă a procedurilor de achiziții publice și la obținerea unui nivel de calitate superior pentru bunurile și serviciile achiziționate.

Cosmin Vasile: Este nevoie de o legislaţie mai suplă a achiziţiilor publice

Conferinţa de la Craiova, organizată cu sprijinul Instituţiei Prefectului Dolj, s-a bucurat de o prezenţă numeroasă, cea mai mare de până acum, după cum a afirmat chiar preşedintele ANAP. Primul care a luat însă cuvântul a fost preşedintele Consiliului Judeţean Dolj. Cosmin Vasile s-a referit în primul rând la legislaţia achiziţiilor publice din România, pe care ar dori-o mai suplă, cerând măsuri care să simplifice procedurile, nu să le complice.

Preşedintele CJ Dolj a dat şi exemplul unei achiziţii care a durat aproape trei ani, pentru ca execuţia în sine a lucrărilor să nu dureze mai mult de opt luni. „Am avut şi cazuri în care o firmă a contestat de trei ori aceeaşi procedură, licitaţia s-a prelungit cu aproape un an şi jumătate, iar singurii care au de pierdut aici sunt cetăţenii. Este nevoie de o legislaţie mai suplă a achiziţiilor publice, care să ajute autorităţile locale“, a spus Cosmin Vasile.

În România, ANAP colaborează cu 12 autorități publice locale pentru înființarea acestor UCA, ele fiind cuprinse în proiectul cu fonduri europene: „Sprijin în implementarea Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice prin consolidarea capacității administrative a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și a autorităților contractante, cod SIPOCA 625”. ANAP şi Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) au acordat până acum asistenţă tehnică pentru înfiinţarea a trei astfel de unităţi centralizate de achiziţii în ţară, la CJ Harghita, CJ Sibiu şi Primăria Timişoara. „Principala problemă este cea a resursei umane, iar aceste UAC-uri ar fi o soluţie, ele având ca scop formarea unor achizitori specializaţi pe diferite servicii. Acesta este şi scopul unităţilor. Sper ca până în 2025 să ajungem la şapte Unități centralizate de Achiziții Publice”, a spus Iuliana Feclistov, preşedinte Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Cu mai multe informaţii a venit reprezentanta BEI, Cristina Martin, coordonatoare a programului care promovează achiziţiile publice centralizate, pe partea de asistenţă tehnică. „Aşteptarea noastră este ca angajaţii acestor structuri de achiziţii publice centralizate să poată să dedice mai mult timp unor aspecte de plus valoare, cum ar fi cele legate de planificarea nevoilor, cercetarea de piaţă, monitorizarea implementării contractelor şi evaluarea acestora. În prezent nu există însă o reglementare care să indice tipurile de proceduri de atribuire care trebuie să fie centralizate. Asta înseamnă că autorităţile contractante pot decide să înfiinţeze împreună astfel de unităţi centralizate care să le deservească nevoile. Au maximă flexibilitate în a creiona mandatul unităţii şi de a decide împreună ce are sens să fie centralizat, ce nu are sens şi care sunt mecanismele de cooperare şi de răspundere“, a explicat Cristina Martin.

Prima achiziţie prin UCA, la Harghita

Reprezentanţilor autorităţilor publice locale le-a vorbit şi Dana Mitea, de la BBG Austria (Bundesbeschaffung GmbH), un consorţiu care a ajutat Banca Europeană pentru Investiţii la implementarea proiectului. Dana Mitea, care lucrează din 2010 la o agenţie de achiziţii centralizate de la nivelul Guvernului Austriei, le-a prezentat celor din sală cum funcţionează acest sistem şi care sunt avantajele lui.

La nivel naţional, primul acord-cadru al unei Unităţii Centralizate de Achiziţii Publice a fost semnat în vară. UCA Harghita, înfiinţată anul trecut, a semnat în luna iulie un contract pentru asigurarea produselor de papetărie şi birotică. Achiziţia a fost realizată pentru 21 de instituţii, respectiv Consiliul Judeţean Harghita, instituţiile subordonate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul Militar Judeţean.