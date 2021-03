VIDEO / Premierul Cîţu, la drumul expres Craiova-Piteşti, tronsonul 1: Ne vedem la toamnă, la asfalt

Premierul Florin Cîţu a vizitat, astăzi, primul tronson al Drumului Expres Craiova – Piteşti. Acesta pleacă de la giratoriul de pe Centura de Nord a Craiovei (Gherceşti) şi se oprește la limita județului Dolj cu judeţul Olt. În total, este vorba de 17,7 km care sunt realizaţi de firma italiană Tirrena Scavi SpA, pentru o valoare a contractului de 358 de milioane de lei, fără TVA.

Constructorul s-a apucat de lucrări de la kilometrul 10, pentru că au existat probleme cu exproprierile pe sectorul care pleacă de la kilometrul zero. De la reprezentantul Tirrena Scavi, Florin Cîţu a aflat că pe sectorul unde s-a lucrat s-a ajuns la circa 40% stadiu de execuţie, iar când vremea va permite lucrările de la kilometrul zero al drumului expres vor demara în forţă.

„Tronsonul de aici este abia la început, avem stadiu de execuţie zero, dar noi suntem pregătiţi, suntem mobilizaţi, în momentul în care vom avea vreme bună. Au fost probleme cu exproprierile. Pe acest tronson am obţinut autorizaţia de construire în 22 februarie 2021, dar nu am apucat să lucrăm. Am început o structură cu piloţi, dar din păcate pe vremea asta nu se poate face nimic. La tronsonul de la kilometrul 10 la kilometrul 17 am realizat un stadiu de execuţie de 40%“, a spus reprezentantul Tirrena Scavi SpA.

Premierul Cîţu, la drumul expres Craiova-Piteşti: „Anul acesta aveţi bugetul asigurat“

„Anul acesta aveţi bugetul asigurat. Dacă este nevoie o să mai şi suplimentăm, ca să mergem mai repede. Legat de expropriere, mâine venim cu o hotărâre de guvern ca să nu mai fie probleme“, i-a transmis premierul Florin Cîţu. Acesta a primit şi o veste bună.

Constructorul a precizat că „sunt şanse să turnăm şi asfalt anul acesta, dar pe tronsonul unde am început lucrările anul trecut. De la kilometrul 10 până la kilometrul 17 şi 700 de metri sută la sută o să turnăm asfaltul până la toamnă“. „Atunci, ne vedem la toamnă, la asfalt“, a răspuns prim-ministrul României.