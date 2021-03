„Operațiunea molozul“, la Craiova: Rămâi fără mașină pentru un sac cu moloz?

„Operațiunea molozul“, la Craiova. Autoritățile din Bănie au demarat, de săptămâna trecută, „operațiunea molozul“, o amplă acțiune de verificare a celor care transportă deșeuri pe raza municipiului. De fapt, autoritățile nu au făcut altceva decât să aplice „la sânge“, în martie 2021, o hotărâre de guvern din anul 2008 care reglementează transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

În cazul de față vorbim de deșeuri nepericuloase, rezultate din construcții și demolări. Adică „celebrul“ moloz. Spunem celebru, pentru că el a făcut deja două victime în Craiova. Ambele săptămâna trecută. Doi șoferi s-au ales cu amenzi drastice în cuantum de 15.000 de lei, pentru că trasportau ilegal deșeuri provenite din construcții. Și asta nu a fost tot. Ambii au rămas și fără autovehicule. O sancțiune complementară prevăzută de HG nr. 1061/2008. În plus, au plătit și pentru ridicarea deșeurilor respective și eliminarea lor.

„Operațiunea molozul“ declanșată în forță la Craiova a împărțit însă orașul în două pe rețelele de socializare. Unii au considerat binevenită această operațiune, având în vedere că periferiile Craiovei se umplu constant de deșeuri aruncate la întâmplare, în special de cele rezultate din construcții. Alții, chiar dacă au recunoscut fenomenul și s-au declarat de acord cu sancționarea vinovaților, au considerat prea dure sancțiunile. „Au găsit țapii ispășitori. Doi șoferi amărâți care nici măcar nu au știut ce i-a lovit. S-au trezit amendați și cu mașinile confiscate. S-au rezolvat toate problemele orașului și mai rămăsese doar asta cu molozul“, au fost de părere unii internauți.

Cum s-au mișcat autoritățile în „Operațiunea molozul“ de la Craiova

Acțiunea autorităților s-a derulat ca la carte. Sau, mai bine spus, cum scrie în lege: poliția a oprit în trafic cele două mașini suspecte (o camionetă și o dubă cu remorcă) din care se zăreau mai mulți saci de rafie voluminoși, iar inspectorii de la Garda de Mediu Dolj au verificat încărcătura și documentele de transport. Au ajuns la concluzia că este vorba de deșeuri rezultate din construcții pentru care șoferii nu au prezentat niciun document de transport, conform legii.

„Operațiunea molozul“, la Craiova. O camionetă care transporta ilegal moloz a fost identificată în trafic de Poliţia Locală Craiova şi confiscată ulterior de Garda de Mediu Dolj.

Un șofer de la RAT s-a urcat apoi la volan, iar mașinile în cauză au fost duse, sub escorta Poliției Locale, la autobaza RAT. Aici inspectorii de la Garda de Mediu au sigilat autovehiculele, care au rămas apoi în custodia Regiei, sub pază. Decizia inspectorilor are titlu executoriu, iar dacă șoferul nu depune contestație autovehiculul rămâne statului. Altfel, decizia aparține instanței.

„Operațiunea molozul“, la Craiova. Cum procedez cu molozul din casă, dacă vreau să-l folosesc în scop personal

După cele petrecute, în premieră, în Craiova, întrebările au început să curgă. De ce abia acum, având în vedere că legea este veche? Ce a împiedicat autoritățile să ia astfel de măsuri și înainte? Cum procedez cu molozul rezultat după renovarea apartamentului? Ce fac dacă vreau să-l folosesc în scop personal? Și întrebările pot continua.

Speța este simplă. Am renovat baia, spre exemplu, iar resturile rezultate vreau să le duc la țară și să le folosesc la o altă lucrare. Mă hotărăsc să le duc cu autoturismul personal și sunt oprit în trafic. Polițistul vede încărcătura, apelează la specialist, adică la inspectorul de la Garda de Mediu, iar acest constată că transport deșeuri fără acte. Ce se întâmplă? Rămân fără mașină? Dacă am o mașină care valorează câteva zeci de mii de euro o pot pierde pentru câțiva saci de moloz? La cum au acționat până acum autoritățile, se pare că da.

Totuși, legea spune ce trebuie să faci în astfel de cazuri. Numai că trebuie să cunoști fiecare prevedere, iar în cazul deșeurilor, chiar dacă vorbim de deșeurile inerte, reglementările sunt multe. De ce s-a acționat abia acum? Pentru că, potrivit Primăriei Craiova, abia acum s-a ajuns la un acord între toate autoritățile și instituțiile abilitate. Adică, toți s-au așezat la aceeași masă și au decis să colaboreze. Polițistul te oprește în trafic, dar nu este de competența lui să stabilescă dacă transporți ilegal deșeuri nepericuloase. Garda de Mediu este cea care poate face verificările respective, dar nu te poate opri în trafic. Și atunci era nevoie de o colaborare.

„Operațiunea molozul“, la Craiova. Ce spune Garda de Mediu Dolj

Cum procedez, totuși, cu deșeurile rezultate după renovarea apartamentului, dacă vreau să le folosesc la alte lucrări personale? Potrivit legii, ai nevoie de un formular de încărcare – descărcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 din HG 1.061 din 10 septembrie 2008. Aici trebuie menționat că deșeurile din construcții și demolări sunt considerate nepericuloase și sunt reglementate de HG nr. 856/16 august 2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase (Anexa 2, punctul 17).

După formular, mai ai nevoie și de un operator de transport autorizat. Acesta se găsește în Registrul de Evidență al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

Dubita care transporta ilegal moloz a fost oprită în trafic de Poliţia Rutieră Craiova şi confiscată ulterior de Garda de Mediu Dolj

„În situația în care nu folosești deșeurile din lucrările executate, pe bază de formular le transporți la un operator autorizat (în acest caz vorbim de Salubritate Craiova SRL – n.r.) în vederea eliminării lor. În situația în care aceste deșeuri pot fi folosite, acest lucru se poate doar cu acordul proprietarului sau cu aviz de mediu, în situația în care se execută proiecte noi de dezvoltare urbanistică, drumuri, etc. Dacă nu le găsești întrebuințare, atunci trebuie să apelezi obligatoriu la un operator autorizat. Din păcate, în cazul acestor deșeuri rezultate din renovări, care mai pot fi folosite, există încă neclarități, pentru că nu avem un act normativ clar care să reglementeze modul de gestionare a lor“, explică reprezentanții Gărzii de Mediu Dolj.

Ce spune legea legat de transportul molozului

Procedura de reglementare și control al transportului deșeurilor se aplică deșeurilor periculoase și deșeurilor nepericuloase prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 și este stabilită de HG nr. 1061/2008. Astfel, conform normelor în vigoare, transportul deșeurilor se realizează numai către operatorii economici care dețin autorizație de mediu pentru activitățile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare. „Este interzis transportul deșeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de colectare/stocare temporară/tratare/ valorificare/eliminare, fără respectarea prevederilor prezentei hotărâri“, se arată în HG 1061/2008.

„Transportul deșeurilor nepericuloase se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare. Deșeurile nepericuloase destinate eliminării se transportă de la expeditor la destinatar și se controlează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase tipizat, cu regim special. Formularul se completează de către expeditor în trei exemplare și se păstrează după cum urmează: un exemplar semnat și ștampilat la expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transportă deșeurile și cu numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului“, mai spune hotărârea de guvern.

Ar mai fi de menționat că, potrivit HG nr. 1.061/2008, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Mediului și Ministerului de Interne, alături de personalul împuternicit din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Transporturilor, Ministerului Sănătății sau Ministerului Finanțelor, după caz, conform competențelor instituțiilor nominalizate. În ceea ce priveşte sancţiunile pentru transportul ilegal al deșeurilor sau abandonarea lor, acestea sunt cuprinse între 5.000 de lei şi 10.000 de lei, între 10.000 de lei şi 20.000 de lei sau între 15.000 de lei şi 30.000 de lei, în funcţie de faptă. Tot la capitolul sancţiuni este prevăzută şi sancțiunea contravențională complementară a confiscării mijlocului de transport „destinat sau folosit la săvârșirea faptei“.

„Operațiunea molozul“, la Craiova. Garda de Mediu are putere totală

Dacă te uiți pe o altă hotărâre de guvern, HG nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), ajungi la concluzia că această instituție are, totuși, putere totală în ceea ce privește controlul și aplicarea de sancțiuni. „În exercitarea atribuţiilor sale, GNM cooperează cu autorităţi şi instituţii publice ale statului ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent sau în colaborare şi cooperare cu acestea, pe baza protocoalelor încheiate“, se precizează în normativ.

Tot de aici aflăm că Garda de Mediu constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile în domeniul protecţiei mediului, sesizează organele de urmărire penală competente şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislaţiei de mediu, constituie infracţiuni, și participă în mod direct la acţiuni de prevenire şi combatere a faptelor de natură infracţională în domeniul său de activitate, împreună cu organele competente, prin personalul împuternicit în acest sens. „Personalul GNM beneficiază de protecţia legii şi este apărat de orice ingerinţă sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influenţeze libertatea de apreciere, de execuţie, de decizie sau de control“, mai spune HG nr. 1005/2012.

HG nr. 1005/2012: „Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, comisarii GNM folosesc ambarcaţiuni şi elicopter“

Legea precizează că Garda de Mediu are dreptul „să reţină, în vederea confiscării, pe baza constatărilor efectuate, bunurile şi mijloacele de transport folosite, destinate sau rezultate în urma săvârşirii faptelor ilegale“. Comisarii GNM trebuie însă să fie însoţit obligatoriu la acţiunile de inspecţie şi control cu grad sporit de periculozitate de ofiţeri, agenţi şi subofiţeri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform protocoalelor încheiate în acest sens, sau de membri ai subunităţilor specializate de intervenţie rapidă ale poliţiei ori de jandarmi, după caz.

„Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, comisarii şi personalul GNM folosesc autovehicule, ambarcaţiuni şi elicopter, după caz, dotate corespunzător, în condiţiile legii“, se mai arată în HG nr. 1005/2012. O prevedere de care comisarii Gărzii de Mediu Dolj nu au beneficiat. Cel puțin în cazul ambarcațiunilor și al elicopterului de care pomenește legea. Cum ar fi fost dacă Garda de Mediu Dolj ar fi trecut în control, măcar odată pe lună, pe la groapa de gunoi de la Mofleni? Dar nu cu mașina, ci cu elicopterul! Cum s-ar fi văzut, de sus, depozitul unde ajung toate deșeurile menajere din Craiova și din Dolj?