Mandatul directorului de la Salubritate, prelungit cu scandal în CL. Liberalii s-au opus vehement

Mandatul directorului de la Salubritate Craiova SRL, Mihai Butari, a fost prelungit, astăzi, într-o ședință extraordinară a Consiliului Local (CL).

Invocând motive de urgență, executivul a solicitat prelungirea duratei contractului de administrare încheiat între Salubritate şi Butari, pentru o perioadă de 4 ani. Contractul acestuia expira de drept în data de 6 februarie 2021, iar graba cu care el a fost prelungit a iscat discuții aprinse.

Consilierii locali din partea PNL au contestat vehement decizia și au cerut scoaterea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. În zadar însă, pentru că majoritatea PSD din actualul consiliul local, aflat cel mai probabil la ultima ședință din mandatul 2016-2020, a aprobat hotărârea. Până să înceapă ședința ordinară, consilierii locali PNL au organizat o scurtă conferință de presă, în care au atacat hotărârea de prelungire a mandatului lui Mihai Butari.

„PSD a pierdut majoritatea în Consiliul Local Craiova, o realitate pe care refuză să o accepte și aleg să conducă în continuare primăria și consiliul local după principiul bunului plac. Astăzi avem în față niște reglări de conturi, ca să zic așa, o prelungire de mandat la Salubritate care nu se justifică, pentru că nu era la termenul final, probabil se face pe favoritisme, pe criterii discreționare“, a acuzat Flavius Sirop.

Marian Vasile: „O somăm public pe Olguța Vasilescu să respecte votul de pe 27 septembrie“

Mult mai vehemet a fost consilierul local PNL Marian Vasile. Acesta a somat-o public pe Olguța Vasilescu, primarul ales al Craiovei, să respecte votul din 27 septembrie și faptul că majoritatea din Consiliul Local va fi de dreapta, în următorii patru ani.

„Cu toate că s-a schimbat componența consiliului local, ieri am primit un mesaj prin care am fost convocat, astăzi, la o ședință de urgență la Primăria Craiova. Uitându-ne cu atenție să vedem caracterul de urgență al acestei ședințe, am constatat două puncte care vizează banul public și funcțiile, prin care soldățeii Olguței Vasilescu din Primăria Craiova vor să le fure pe ultima sută de metri.

Este greu de crezut că acești soldăței ai Olguței Vasilescu fac acest lucru de capul lor sau, cel puțin, fără acceptul doamnei primar. Doresc să prelungească mandatul adminstratorului de la Salubritate Craiova, mandat care expiră anul viitor. Dânșii vor astăzi, cu câteva zile înainte de a intra în atribuții noul consiliul local, să îi prelungească mandatul cu 4 ani. Singura explicație în raport este că trebuie să facă acest lucru. Uite că nu trebuie să facem acest lucru! O somăm public pe Olguța Vasilescu să respecte votul de pe 27 septembrie”, a spus Marian Vasile.

Mandatul directorului de la Salubritate, prelungit cu scandal. Contrele au continuat și în timpul ședinței, dar proiectul a fost votat

Pentru că proiectul de hotărâre nu a fost retras de pe ordinea de zi, liberalii au continuat contrele cu executivul.

„Mai sunt câteva zile, repet, până la învestirea noului consiliu local. Consider că ceea ce faceți este o jignire la adresa electoratului. Nu avem dreptul moral să prelungim noi, astăzi, mandatul diretorului cu încă 4 ani, mandat care expiră anul viitor. Decizia trebuie să o ia, la anul, noul consiliu local. Nu înțeleg de ce faceți acest lucru. Să înțeleg că vreți să vă poziționați anumiți oameni prin anumite funcții? Nici din raportul pe care îl avem nu înțelegem ce a făcut acest administrator, de ce trebuie să-i prelungim mandatul cu încă 4 ani. A făcut performanță? Este atributul noului Consiliu Local Craiova să ia o astfel de decizie“, a intervenit din nou Marian Vasile.

Mihai Vlad Butari, directorul general și administratorul Salubritate SRL Craiova

Urgența a fost explicată în ședință, dar executivul nu a venit cu nimic în plus față de ceea ce era trecut în raportul atașat proiectului de hotărâre. Adică explicații de genul „va începe sezonul rece“, „urmează deszăpezirea care se va face în Craiova“, „expiră durata contractului de delegare în data de 29.03.2021“, „expiră Licenţei de operare Clasa 1 deținută de către operator, fapt ce presupune demararea din timp a unor proceduri, care se fac și cu șase luni înainte“.

Explicațiile au stârnit rumoare printre liberali, care au continut să susțină că până atunci mai sunt șase luni și că o decizie o poate lua și noul consiliu local. Totul a fost în zadar. Proiectul a fost votat de majoritatea PSD, dar liberalii au anunțat că vor ataca hotărârea în contencios administrativ sau o vor schimba atunci când noul consiliu local își va intra în drepturi.