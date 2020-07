Ministrul Muncii, pe litoral: „Supraaglomerație, e nevoie de responsabilitate”

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, duminică, după mai multe vizite în localuri și cluburi de pe litoral, că a găsit mai multe locații supraaglomerate și e nevoie de mai multă responsabilitate. Pentru aglomerația din spațiul public, ministrul a recomandat să se apeleze la jandarmerie, potrivit Mediafax.

„Guvernul nu își dorește ca activitatea lor (a cluburilor și barurilor – n.r.) să fie întreruptă. Am reamintit faptul că am făcut împreună eforturi pentru a ține angajații în șomaj tehnic, adică să nu îi piardă, am făcut împreună eforturi pentru ca sănătatea angajaților și a clienților să fie protejată și a venit momentul să întoarcă această responsabilitate, în sensul de a lua măsuri suplimentare. Am văzut și clienți nemulțumiți și iritați de prezența noastră, ceea ce înseamnă că trebuie să fac un apel și la agenții economici, dar și la cei care vizitează aceste cluburi. Nu se poate imagina o situație sub control fără responsabilitatea ambelor părți”, a declarat Violeta Alexandru, ministru al Muncii, după vizite la mai mulți agenți economici de pe Litoral.

Ministrul a afirmată că au fost manageri sau patroni de locații care au spus că li oprește competența la intrare, iar aglomerația se formează pe spațiul public, în zona de așteptare.

„Atunci când au situații de aglomerare la intrare trebuie să apeleze – dacă persoanele care aglomerează acel spațiu de intrare sunt pe domeniul public – la jandarmerie. Înțeleg că se oprește competența dânșilor pe raza localului respectiv, dar atunci când văd o aglomerație formată la intrare, pe lângă faptul că trebuie să trateze puțin mai în serios obligația de a crea culoare de acces, trebuie să apeleze la jandarmerie și să colaboreze cu instituțiile pentru a putea organiza spațiul respectiv ca spațiu de așteptare”, a spus ministrul.

Ministrul cere atenție la procesul de rezervare a locurilor

Recomandarea pe care Alexandru a făcut-o patronilor de localuri de la malul mării a fost aceea de a fi mai atenți la procesul de rezervare de locuri în localuri.

„Pare că se preiau rezervări peste numărul optim necesar, probabil în ideea în care unii dintre clienți pleacă și eliberează spațiul și atunci vor să fie pregătiți să aibă pe altcineva imediat la intrare, pentru a putea ocupa locul”, a mai spus ministrul.

Violeta Alexandru le-a mai cerut administratorilor de localuri de pe litoral să dea ei primul un exemplu.

„Unii dintre ei stăteau cu masca pe sub bărbie, agățată de o ureche. Știu că este cald (…) este un disconfort pentru unii dintre dânșii, au de lucrat un anumit număr de ore, dar nu avem altă soluție. Nu poți să ceri unui om să poarte mască și tu, care mergi în interior să iei mâncare, care te duci către mese și te apropii de clienți, să nu face acest lucru”, a mai spus ministrul.