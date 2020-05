Craiova: Măsuri pentru revenirea elevilor în condiții sigure la școală

Primăria Craiova a demarat o serie de lucrări în şcoli pentru ca elevii din clasele terminale de gimnaziu și liceu şă-și reia cursurile în cele mai sigure condiții.

Astfel, municipalitatea a demarat încă de la începutul lunii mai o amplă campanie de lucrări de reparații în mai multe unități de învățământ pre-universitar din municipiu.

„Ne-am propus să verificăm din timp toate unitățile școlare și să intervenim acolo unde este nevoie, în vederea deschiderii școlilor pentru perioada de pregătire a elevilor din ani terminali. În acest sens, am demarat lucrări de dezinfecție și reparații și am avut în vedere în special grupurile sanitare din școlile și liceele unde condițiile nu erau dintre cele mai bune. Am trimis o circulară către unitățile școlare pentru a le informa că Primăria va asigura fonduri pentru tot ce înseamnă materiale de dezinfecție, dar și pentru a fi montate dispozitive pentru mâini și picioare, pentru achiziția de măști și tot ceea ce este necesar, inclusiv termometre pentru luarea temperaturii la distanță pentru elevii și cadrele didactice care vor intra la orele pregătitoare, în perioada imediat următoare”, a declarat primarul Mihail Genoiu.

Lucrările care se efectuează

La grupurile sanitare se schimbă gresia și faianța, se recompartimentează toaletele și se verifică funcționalitatea instalațiilor. De asemenea, se lucrează și în sălile de clasă unde se reface tocăria, se recondiționează pardoselile, iar unde este cazul se inlocuiește parchetul, se tencuiesc și se zugrăvesc pereții.

Totodată, în contextul școlii on-line, conducerile mai multor unități de învățământ au achiziționat, din banii alocați de Primăria Craiova, table inteligente, prin intermediul cărora elevii și profesorii pot interacționa de la distanță, în condiții sigure, dar în același timp păstrând un nivel ridicat al sistemului de învățământ.