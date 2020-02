Economii la deszăpezire pentru că nu a nins

Autoritățile locale au făcut economii pentru că în județul Gorj nu a nins. Nu s-a acționat aproape deloc cu utilajele de deszăpezire. S-a intervenit doar cu material antiderapant, acolo unde pe carosabil a fost polei.

Consiliul Județean Gorj a cheltuit doar 1.200.000 de lei din suma alocată contractului de aproximativ șapte milioane, pentru curățarea drumurilor județene pe perioada de iarnă. „Pentru activitatea de deszăpezire pe timp de iarnă, în baza contractului subsecvent, până la această oră au fost efectuate plăți în valoare de 1.271.000 de lei.

Plățile au fost pentru achiziționarea de material antiderapant pe etape distincte, nisip, sare, transportul în baze și depozite. Cheltuielile sunt raportate la o sumă maximă de şapte milioane de lei“, a declarat Oana Paloș, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Gorj.

Bani puțini Ia Târgu Jiu, deloc la Motru

Primăria Târgu Jiu a cheltuit 700.000 de lei din suma alocată de două milioane pentru deszăpezirea străzilor din municipiu. Contractul a fost încheiat cu societatea Edilitara, dar și cu firme private, pentru a fi puse la dispoziție utilaje și personalul necesar. Cu toate că nu a fost nevoie de folosirea mașinilor de deszăpezire, acestea au implicat anumite costuri.

„Pentru deszăpezire a fost alocată suma de două milioane de lei, din care a fost cheltuită suma de 700.000. Banii au fost pentru intervenția cu material antiderapant în perioadele cu polei“, a menționat Adrian Drulă, purtătorul de cuvânt al Primăriei Târgu Jiu. Anul trecut, Primăria Târgu Jiu a cheltuit trei milioane de lei pentru curățarea străzilor de zăpadă.

Primăria municipiului Motru nu a cheltuit niciun leu în această iarnă pentru deszăpezirea străzilor. „230.000 de lei a costat deszăpezirea anul trecut. Am avut cod portocaliu de zăpezi. Anul acesta nu am cheltuit niciun leu. Facem deszăpezirea cu societatea Consiliului Local. Nu am fost nevoiți să cheltuim vreun leu“, a spus Gigel Jianu, primarul orașului Motru.