Cititorii GdS vor să-și aleagă primarul în două tururi

Cititorii Gazetei de Sud și-ar dori ca alegerile locale din vară să se desfășoare în două tururi.

Cel puțin asta a reieșit din sondajul lansat pe pagina principală a GdS, în perioada 15 ianuarie – 23 ianuarie. Aici majoritatea votanților au mers pe varianta celor două tururi de scrutin.

La întrebarea „Sunteți de acord cu alegerea primarilor în două tururi?“ au răspuns 3.508 persoane. Dintre acestea, 2.427 au răspuns cu „da“, adică un procent de 69,2%, în timp ce 1.081 de persoane (30,8%) s-au declarat împotriva alegerilor locale în două tururi. Doleanța majorității cititorilor GdS care au participat la acest sondaj a coincis cu decizia de ieri a Guvernului României.

Guvernul Orban și-a asumat, ieri după-amiază, răspunderea în parlament pe legea alegerii primarilor în două tururi. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului a fost una fulger, care nu a durat mai mult de 20 de minute. Premierul și-a asumat răspunderea, iar acum așteaptă reacția opoziției.

PSD a anunțat deja că va depune, astăzi, moțiune de cenzură pentru înlăturarea guvernului Orban. Dacă moțiunea este respinsă în parlament, atunci legea intră în vigoare. PSD ar avea alături UDMR-ul în această acțiune. Asta în timp ce parlamentarii USR, PMP sau ALDE ar fi de partea PNL. Partidul lui Victor Ponta, Pro România, a anunțat, zilele trecute, că nu va vota moțiunea de cenzură a PSD.

Alegeri locale în două tururi. Orban, către PSD: Vă e teamă că acești primari nu mai iau 50% plus unu?

În discursul susținut în parlament, premierul Ludovic Orban i-a întrebat pe social-democrați dacă se tem că primarii lor nu mai au capacitatea să obțină voturi.

Alegeri locale în două tururi. Guvernul Orban și-a asumat răspunderea la legea alegerilor în două tururi.

„Poate vă e teamă că acești primari nu și-au făcut treaba în comunitățile locale, că au fost afectați de guvernarea dezastruoasă pe care le-ați adus-o ca o năpastă peste capul românilor, că nu mai au capacitatea să ia 50% plus unu (…) Am văzut că PSD a anunțat că depune o moțiune de cenzură. Sincer, nu înțeleg motivele acestei moțiuni. M-am uitat pe rezultatele alegerilor locale din 2016, în care trebuie să știți, domnilor parlamentari, peste 1.500 din primarii care au câștigat alegerile au fost aleși cu 50% plus unu. Voi ar trebui să susțineți acest sistem de alegere“, a spus Orban.

Legea alegerii primarilor în două tururi va aduce și alte schimbări în ceea ce privește scrutinul. Astfel, printre amendamentele depuse de partidele politice la acest proiect de lege și acceptate de Executiv se numără reducerea la 60 de zile a condiției cu care pot vota cei cu vize de flotant. De asemenea, legea va reduce numărul de semnături pentru depunerea candidaturilor independente la alegerile locale, de la 1% la 0,5%.

Rămâne de văzut și care va fi decizia Curții Constituționale cu privire la asumarea acestei răspunderi a guvernului la legea alegerilor locale. Asta după ce asumarea răspunderii pe alte două proiecte de lege a fost declarată neconstituțională.