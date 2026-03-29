Ucrainenii atacă porturile-cheie pentru exporturile rusești

Un atac cu drone a provocat un incendiu în portul rus Ust-Luga de la Marea Baltică, a declarat duminică guvernatorul regional, semnalând noi pagube la acest important nod de export, lovit pentru a doua oară în câteva zile, potrivit Kyiv Post.

Ucraina și-a intensificat atacurile de represalii asupra infrastructurii ruse – inclusiv rafinării, depozite de petrol și porturi – afirmând că acestea constituie ținte legitime în efortul Ucrainei de a reduce veniturile din energie care finanțează ofensiva Rusiei.

„Portul Ust-Luga a suferit pagube. Nu au existat victime”, a declarat guvernatorul regional Alexander Drozdenko pe rețelele de socializare. El a spus că „echipele de salvare lucrează pentru a stinge un incendiu” în port – un important nod pentru exporturile rusești de îngrășăminte, petrol și cărbune. Treizeci și șase de drone au fost distruse peste noapte în regiune, a mai spus Drozdenko.

Portul din nord-vest a suferit daune săptămâna aceasta, când a fost ținta unui atac cu drone revendicat de armata ucraineană. De asemenea, săptămâna aceasta, Ucraina a lovit un alt port rus important, Primorsk. Fumul negru al incendiului a putut fi văzut pe imaginile din satelit.