Rusia a capturat imagini din satelit ale unei baze aeriene americane cu câteva zile înainte de atacul iranian, spune Zelenski. „Îi ajută pe iranieni? Desigur. În ce proporţie? Sută la sută”

Rusia a capturat imagini din satelit ale unei baze aeriene americane din Arabia Saudită de trei ori în zilele premergătoare atacului iranian asupra bazei, în urma căruia au fost răniţi soldaţi americani, potrivit unui rezumat al informaţiilor serviciilor secrete ucrainene, transmis NBC News de către preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Într-un interviu acordat sâmbătă în Qatar, Zelenski a declarat că este „100%” convins că Rusia împărtăşeşte astfel de informaţii cu Iranul pentru a ajuta la atacarea forţelor americane din Orientul Mijlociu. „Cred că este în interesul Rusiei să-i ajute pe iranieni. Şi nu cred — ştiu — că împărtăşesc informaţii”, a spus el. „Îi ajută pe iranieni? Desigur. În ce proporţie? Sută la sută.”

În timpul interviului, Zelenski a împărtăşit un rezumat al raportului zilnic pe care îl primeşte de la serviciile de informaţii ucrainene. Raportul menţiona că sateliţii ruşi au capturat imagini ale bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită în zilele de 20, 23 şi 25 martie.

În 26 martie, Iranul a atacat baza, unde sunt staţionate atât forţe americane, cât şi trupe saudite. În atac au fost răniţi mai mulţi militari americani, au declarat vineri doi oficiali americani. Zelenski a afirmat că, pe baza experienţei Ucrainei, fotografierea repetată de către Rusia a instalaţiilor pe parcursul mai multor zile constituie un indiciu al planificării unui atac.

1, 2, 3…atac

„Ştim că, dacă fac imagini o dată, se pregătesc. Dacă fac imagini a doua oară, este ca o simulare. A treia oară înseamnă că, în una sau două zile, vor ataca”, a spus el. Briefingul nu a inclus dovezi ale imaginilor din satelit ruseşti şi nici nu a specificat cum a aflat Ucraina despre acestea, iar NBC News precizează că nu a putut verifica acurateţea informaţiilor.

NBC News a relatat mai devreme în această lună că Rusia furniza Iranului informaţii privind poziţia forţelor americane din Orientul Mijlociu, citând patru surse avizate în această chestiune. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a negat joi, într-un interviu acordat presei franceze, că ar fi furnizat informaţii Teheranului, deşi a afirmat că Moscova a trimis echipament militar în Iran în cadrul alianţei militare de lungă durată dintre cele două ţări.