Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran

Pentagonul se pregătește pentru operațiuni terestre de câteva săptămâni în Iran, au declarat oficiali americani pentru Washington Post. Mii de soldați americani sosesc în Orientul Mijlociu pentru ceea ce ar putea deveni o nouă fază periculoasă a războiului, în cazul în care președintele Donald Trump ar decide să escaladeze conflictul.

Washingtonul a trimis mii de pușcași marini în Orientul Mijlociu. Primul dintre cele două contingente a sosit ieri cu USS Tripoli, a anunțat sâmbătă armata americană.

Orice potențială operațiune terestră nu ar ajunge la nivelul unei invazii pe scară largă, ci ar putea implica, în schimb, raiduri efectuate de o combinație de forțe de operațiuni speciale și trupe de infanterie convenționale, au afirmat sursele ziarului american. Aceste planuri militare sunt în lucru de câteva săptămâni, iar sâmbătă nu era clar încă dacă Trump va aproba vreunul dintre ele.

Dezvăluirile surselor Washington Post vin după ce, joi, site-ul american Axios a scris că oficialii americani cred că o demonstrație de forță ar oferi SUA o pârghie în negocierile de pace sau pur și simplu i-ar oferi lui Trump un argument pe care să-l invoce pentru a declara victoria.