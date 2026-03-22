O femeie a murit după ce a căzut în WC-ul din curte

De Daniela Moise

O femeie, de 45 de ani, şi-a pierdut viaţa, sâmbătă, după ce a căzut în WC-ul din gospodăria sa, dintr-o comună din judeţul Neamţ.

Pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ au fost solicitaţi să intervină, sâmbătă, prin apel 112, după ce o persoană a căzut în latrina unei gospodării din comuna Bozieni.

„Până la sosirea pompierilor, persoana a fost scoasă din mediul ostil de către cetăţeni. Persoana, aflată în stare de inconştienţă, a fost preluată de echipajul de pompieri (ajuns la scurt timp după ce aceasta a fost extrasă) care a început imediat manevrele de resuscitare”, au transmis reprezentanţii ISU Neamţ.

Femeia nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicul de pe ambulanţa SMURD a declarat decesul acesteia.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

