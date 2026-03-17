Tânăr reţinut după ce a sechestrat şi a încercat să violeze o adolescentă

Un tânăr de 23 de ani, din localitatea ialomiţeană Griviţa, a fost reţinut după ce a sechestrat în locuinţă o fată de 17 ani, pe care a încercat să o violeze. Ea a reuşit să sune la 112 folosind funcţia SOS a telefonului mobil, fiind salvată după ce poliţiştii au intrat în forţă.

O tânără de 17 ani, din comuna Griviţa, a utilizat discret funcţia SOS a telefonului mobil pentru a apela numărul unic de urgenţă 112 după ce a fost blocată într-un apartament de către un tânăr de 23 de ani, care, prin ameninţări, ar fi încercat să o constrângă să întreţină relaţii sexuale.

„În scurt timp de la sesizare, echipajele de poliţie au ajuns la adresa indicată. Având în vedere pericolul iminent, poliţiştii au forţat uşa de acces în locuinţă, intervenind pentru a stopa agresiunea. Tânărul a fost imobilizat şi încătuşat imediat, victima fiind extrasă în siguranţă”, a arătat poliţia.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Totodată, poliţiştii au evaluat riscul iminent asupra integrităţii tinerei şi au emis un ordin de protecţie provizoriu pentru 5 zile.

Cercetările continuă pentru lipsire de libertate în mod ilegal şi tentativă de viol asupra unui minor.

