(VIDEO) 36 de intervenții ale pompierilor mehedințeni în weekend

Pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta Mehedinți au intervenit, în acest sfârșit de săptămână, pentru gestionarea a 36 de situații de urgență produse în județ.

Potrivit datelor transmise de pompieri, 26 dintre intervenții au vizat acordarea asistenței medicale de urgență persoanelor care au apelat numărul unic de urgență 112.

De asemenea, echipajele au intervenit pentru:

stingerea a două incendii,

salvarea victimelor din două accidente rutiere,

gestionarea altor situații de urgență, precum înlăturarea efectelor unor inundații și transportul unei persoane supraponderale.

Incendiu la o locuință din Roșiori

Una dintre intervențiile importante a avut loc duminică seara, când două echipaje ale Stației de Pompieri Vânju Mare au fost mobilizate pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Roșiori, comuna Vânători.

Flăcările au afectat casa pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, precum și bunurile aflate în interior.

În urma cercetărilor, pompierii au stabilit că probabila cauză a incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Recomandări pentru prevenirea incendiilor

Reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta Mehedinți atrag atenția că nerespectarea măsurilor de prevenire a incendiilor poate duce la tragedii.

Pentru evitarea unor astfel de situații, pompierii recomandă:

să nu fie utilizate instalații electrice defecte sau improvizate;

să nu fie folosite prize, întrerupătoare sau cabluri deteriorate;

instalațiile electrice să nu fie modificate de persoane neautorizate;

să nu fie conectați mai mulți consumatori la același prelungitor sau priză, deoarece poate apărea supraîncălzirea cablurilor și scurtcircuitul;

aparatele electrice precum fierul de călcat, reșoul sau radiatorul să nu fie lăsate sub tensiune fără supraveghere.

Respectarea acestor reguli simple poate preveni producerea unor incendii și poate proteja vieți și bunuri.