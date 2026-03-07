Ambulanţă cu şase persoane, implicată într-un accident. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

O ambulanță SMURD în care se aflau şase persoane a fost implicată într-un accident, sâmbătă, pe o stradă din Sibiu, fiind activat Planul Roșu de Intervenție. Ambulanța SMURD s-a răsturnat pe carosabil.

„La fața locului sunt mobilizate o ambulanță SMURD cu medic, trei ambulanțe SAJ, o autospecială de descarcerare, una de stingere și ATPVM”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, conform news.ro.

Din primele informații în accident este implicată o ambulanță SMURD și un autoturism. Până la sosirea echipajelor de intervenţie, martorii au încercat să scoată persoanele blocate în ambulanţă.

În accident au fost implicate şapte persoane

În accident au fost implicate 7 persoane. În ambulanţa SMURD se afla un pacient, un minor cu mama acestuia și patru membri ai echipajului – trei subofițeri paramedici și un voluntar. Minorul nu a fost rănit în urma accidentului, acesta a fost preluat de o altă ambulanță și transport la Centrul de Primiri Urgențe Luther în vederea tratării afecțiunilor preexistente.

Mama minorului în vârstă de 26 de ani acuză dureri la picior şi a fost transportată la UPU Sibiu.

