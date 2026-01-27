Bărbat reținut după ce a amenințat că își va ucide vecinii pentru că i-au otrăvit câinele

Un bărbat de 34 de ani, din comuna argeșeană Cotmeana a fost reținut după ce a postat online filmări în care amenința că își ucide vecinii, după ce îi fusese otrăvit câinele.

El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, într-un dosar instrumentat de polițiștii Secției de Poliție Rurală Drăganu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

„Polițiștii s-au sesizat din oficiu (…) cu privire la faptul că un bărbat (…) ar fi postat, pe o rețea de socializare, mai multe clipuri video în care și-ar fi amenințat trei vecini cu uciderea acestora, cu acte de violență fizică și cu incendierea locuințelor, pe motiv că îi considera responsabili de otrăvirea unui exemplar canin ce îi aparținea“, a transmis IPJ Argeș.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de marți să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

