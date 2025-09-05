„Publicați o postare despre arestarea ilegală a lui Călin Georgescu”. O anchetă de presă de la Chișinău arată cum era promovat politicianul român de activiștii plătiți „direct de la Moscova”

Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, a fost promovat pe rețelele sociale în Republica Moldova de o „armată digitală” formată din conturi cu identități false în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de omul de afaceri Ilan Șor de la Moscova, arată o investigație a Ziarului de Gardă de la Chișinău.

Mesajele pro-Călin Georgescu au început să apară după ce acesta a fost ridicat din trafic și condus la audieri, la București, arată investigația realizată de jurnalista Natalia Zaharescu, care s-a infiltrat în rețeaua de activiști și a primit, alături de aceștia, instrucțiuni pentru transmiterea mesajelor pe rețelele sociale.

Activiștii erau instruiți online, de coordonatori care la un moment dat le-au transmis că pentru această treabă vor fi plătiți „direct de la Moscova”.

Mesajele pro-Georgescu constituie doar o parte din campania generală a activiștilor, care au diseminat pe rețelele sociale temele propagandei ruse, au atacat UE și pe Maia Sandu, în contextul alegerilor parlamentare moldovene de la sfârșitul lui septembrie, după cum arată investigația publicației de la Chișinău.

