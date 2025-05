6.000 de lei amendă și dosar penal pentru un şofer beat care nu a oprit la semnalul poliţiei, a făcut accident şi apoi a fugit

Un şofer care a condus beat, nu a oprit la semnalul poliţiştilor, a produs un accident şi apoi a fugit a fost amendat cu peste 6.000 de lei. În plus, şoferul are dosar penal și i-au fost reţinute documentele autovehiculului care nu are poliţă de răspundere civilă (RCA).

Intervenţia poliţiei în acest caz a avut loc în cartierul din zona de vest a municipiului Ploieşti, după ce poliţiştii au primit o sesizare conform căreia un şofer conduce beat.

„Echipajul de poliţie s-a deplasat de urgenţă la faţa locului, reuşind localizarea autoturismului în cauză pe strada Sondelor. În momentul în care i s-a solicitat să oprească motorul şi să coboare din vehicul, conducătorul auto a refuzat să se conformeze.

Întrucât conducătorul auto reprezenta un pericol iminent pentru siguranţa traficului, poliţiştii au procedat la uzul armamentului din dotare, executând trei focuri de armă. Nu au rezultat victime sau pagube materiale în urma folosirii armamentului din dotare. Acesta şi-a continuat deplasarea pe strada Eroilor, iar la intersecţia cu strada Căliman a pierdut controlul direcţiei de mers, intrând în coliziune cu un stâlp de susţinere a reţelei de iluminat public. Ulterior, bărbatul a abandonat autoturismul şi a fugit într-o direcţie necunoscută”, au transmis poliţiştii.

A fugit cu poliția pe urme

În cursa cu poliţia pe urme, şoferul a acroşat şi un alt autovehicul, provocând pagube. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că este vorba despre un bărbat în vârstă de 47 de ani, din municipiul Ploieşti.

Joi, poliţiştii l-au depistat pe şoferul fugar, el fiind dus la sediul poliţiei, unde a fost supus testării cu aparatele Etilometru şi DrugTest. Rezultatul testării cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar rezultatul testării DrugTest a fost negativ.

Șoferul, amendat cu peste 6.000 lei

Bărbatul a primit amenzi contravenţionale pentru nerespectarea dispoziţiilor poliţistului rutier, nepăstrarea distanţei corespunzătoare faţă de vehiculul din faţă, comportament agresiv în trafic, nereducerea vitezei în zonele cu risc crescut şi neprezentarea la unitatea de poliţie în termen de 24 de ore de la implicarea într-un eveniment rutier.

„Pentru aceste abateri, a fost aplicată o sancţiune în valoare de 5.265 lei, la care s-a adăugat o amendă de 1.000 de lei pentru lipsa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (RCA). Valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicate este de 6.265 lei”, a transmis, joi seară, IPJ Prahova.

În urma verificărilor, poliţiştii au reţinut certificatul de înmatriculare şi au retras plăcuţele cu numărul de înmatriculare ale autoturismului, ca măsură complementară pentru lipsa asigurării RCA.

În plus, bărbatul este cercetat penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

